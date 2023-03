Mesa posta com vista privilegiada para a mata da Serra da Cantareira Foto: Teresa Carvalho Lima

A Quinta da Canta está fazendo 20 anos e se você ainda não foi lá, está perdendo a chance de passar uma tarde agradável no campo, de saborear comida caseira da melhor qualidade, embalada por uma trilha sonora impecável, que vai de João Gilberto a Brigitte Bardot. E, de quebra, ver de perto a transformação da Serra da Cantareira, com bares, restaurantes, empórios de comida e bebida com direito a uma cervejaria local.

Duas décadas atrás, o prazer do casal de publicitários Teresa e Sérgio Lima de receber os amigos em casa nos fins de semana acabou se transformando em um negócio, tantos foram os pedidos. A Quinta da Canta funciona aos sábados e domingos no almoço.

É lugar para comer sem pressa, desfrutando a paisagem e o acolhimento carinhoso. A comida é uma delícia – despretensiosa, mas cheia de cuidado, tudo feito em casa, boa parte no fogão a lenha; os vegetais orgânicos da própria horta são a base dos pratos.

O caldinho de boas vindas faz parte da tradição. Nesta temporada é um gazpacho de melancia, fresquinho e muito saboroso. O menu muda a cada estação, mas a festa sempre começa com uma cesta de pães quentinhos, artesanais, de cará e cebola, acompanhados de manteiga aromatizada com mostarda e uma versão local de pesto trapanese, com tomate seco e nozes.

Como entrada, mini ravioli recheados com cebola caramelizada e servidos com manteiga e alho negro. Um primor. A salada da horta vem em seguida, um prato colorido com vegetais vigorosos temperados com muita delicadeza.

Como principal, um brasato. No caso, paleta bovina, longamente cozida com vinho e temperos. Pode ser acompanhado por penne ou purê de mandioca. E, para finalizar, mousse de queijo com goiabada: a mousse é geladinha, a goiabada cascão vem quente…

Café? Moído na hora. A diferença está nos detalhes. O menu custa R$ 190 por pessoa e é preciso fazer a reserva. Há opções para vegetarianos e veganos. E tem menu para crianças.

Alameda Bélgica, 325, Serra da Cantareira, reservas pelo WhatsApp 11 91158 8800