Filé à milanesa com salada de batata morna servida no restaurante Più Foto: Renata Carlini

Ah, aquele brodo de cogumelos…

Saí do Piu sabendo que voltaria para repetir o brodo de cogumelos. Bingo, bastou esfriar um pouco e me lembrei do caldo translúcido, com toque asiático, fatias finas de cogumelos frescos e os angolotti dal plin mais delicados possíveis, recheados com ricota de leite de ovelha. É prato de pasta, mas gosto de pedir como entrada, dividindo a porção.

Com a reforma recente, restou pouco do pequeno restaurante italiano inaugurado em 2015 no Baixo Pinheiros por dois ex-colegas do extinto Italy, o chef Marcelo Laskani e o chefe de sala Maurício Cavalcante. Um dos pioneiros na Ferreira de Araújo, o Più era pequeno, escuro e atraía especialmente pelo cardápio enxuto. As massas, os molhos, caldos, fundos e alguns embutidos eram preparados na própria cozinha. Tudo artesanal, tudo delicioso e com bons preços.

Oito anos depois, o Più não é mais o mesmo. O restaurante está maior, mais iluminado, ganhou uma área ao ar livre com jeito de terraço e um jardim nos fundos da casa, um ambiente muito agradável, com aquecedores a gás para os dias frios. As mudanças se devem à entrada do grupo Ráscal no negócio. O cardápio cresceu e a cozinha, que ganhou volume de produção, continua sob o comando de Laskani (Maurício saiu), o que se traduz por comida italiana bem feita. Um dos grandes pratos que permaneceu é o ravioloni recheado com gema mole, ricota de ovelha e espinafre, servido com manteiga de sálvia, um clássico do chef.

O arejado salão do novo Più, em Pinheiros Foto: Renata Carlini

Pedir uma pasta ali é quase obrigatório, mas não é uma escolha fácil. São 14 opções, quase sempre com toques autorais. A lasanha a bolonhesa vem com ragu, bechamel e mortadela italiana – tem a crosta crocante… (R$ 79). Outra boa pedida é o tagliatelle com com ragu de cordeiro, um molho muito saboroso, de paleta de cordeiro longamente cozida em vinho tinto, com gremolata (salsinha, alho) e raspas de laranja (R$ 86).

O ossobuco cozido por 12 horas, servido com aligot de mandioca e queijo Pardinho acompanhado de legumes da estação é a especialidade da casa. Prato para dividir (R$ 158). O Più faz também um belo filé à milanesa, com salada de batata morna, temperada com delicadeza, apenas salsinha e um toque de azeite (R$ 86). Além do peixe do dia, servido com tabule de arroz vermelho, com infusão de manjericão e coco, tem polvo cozido em baixa temperatura, que ganha um toque defumado depois que passa pelo forno à carvão. Vem temperado com alho e azeite, escoltado por batatas e kale (R$ 112).

Na sobremesa, recomendo o brownie em camadas com chocolate cremoso e sorbet de chocolate meio amargo (R$38). Mas considere também o capuccino, um tiramisu estilizado, que vem com um pouquinho de licor de amêndoa, telha de chocolate, espuma de café e crocante de avelã (R$ 38)

Rua Ferreira de Araújo, 314, Pinheiros. Todos os dias, das 12h às 16h, das 18h30 às 23h. De sexta à domingo, direto das 12h às 23h.