Fachada da lanchonete Nash, especializada em frango frito, na Vila Mariana Foto: Renata Carlini

Sabe um lugar com ares de fast food, mas que passa longe do trash? Pois é exatamente o caso da Nash, uma lanchonete especializada em frango frito – e quê frango frito! A casa foi inaugurada há seis meses em uma esquina da baixa Vila Mariana, área que concentra bares, restaurantes e está sempre movimentada. Tem mesas na calçada e cadeiras de praia. Basta uma rápida olhada no cardápio, escrito em um painel vermelho ( e nos diversos frangos amarelos de plástico pendurados), para entender o humor do Nash, batizado em homenagem à cidade americana de Nashville, famosa pelo frango frito apimentado.

Os nomes de sanduíches e porções são divertidíssimos, do coração em frangalhos, que traz coraçãozinho de galinha frito, com cebolinha e molho de alho assado (R$ 40), a outro petisco imperdível, o love me tenders, palitos de peito de frango empanados, super suculentos e crocantes (R$ 28), com três opções de molho (o ranch dá certo). O chiquerendo é a batata ondulada, com pipoca de frango, cebolinha e molho ranch (R$ 35). Tem ainda a pipoca de couve-flor, batizada de cauli croc (R$ 32).

Peito de frango empanados servidos na lanchonete Nash, na Vila Mariana Foto: Patrícia Ferraz

São seis versões de sandubas. Tico chicken no fubá é o mais ousado, o frango empanado vem entre duas fatias de waffle de fubá, em vez de pão, com queijo cheddar, pimenta japaleño e um toque bastante adocicado.

O empanado da Nash é coisa séria: feito com um blend de farinha de trigo e maizena temperadas com sal, pimenta e especiarias, à moda de Nashville. Mas, em vez de buttermilk, para segurar o empanado, leva kefir. Depois de frito ainda recebe uma pincelada discreta de óleo com especiarias. A fritadeira de pressão garante a crosta crocante, sequinha, e mantém a suculência da carne, inclusive do peito de frango, naturalmente mais seco. Os complementos são feitos artesanalmente na cozinha, caso do picles, da maionese, dos molhos e das pimentas…

A informalidade dos sanduíches servidos em assadeiras de alumínio Foto: Renata Carlini

Continua após a publicidade

Saí dali querendo voltar pra repetir o Nash, peito de frango um pouco mais alto, com crosta sequinha, crocante e muito saborosa, servido em brioche redondo, com cebola, picles, alface, maionese (R$ 28). O mais pedido na casa, entretanto, é o The Nash, sobrecoxa, coleslaw, picles e maionese (R$ 32).

A empreitada tem três sócios: Guto Omati, dono também de um delivery de sushi e sócio de um bar de cozinha uruguaia ali pertinho; Yuri Andreosi, diretor do canal Underchef, no You Tube. E a chef Silvia Garcia, que passou por diversos restaurantes, entre eles os cariocas Olympe de Claude Troisgros e Oro, de Felipe Bronze.

Vou repetir: o Nash é um lugar descontraído, com decoração improvisada, para comer na calçada e com jeito de fast food. Não espere conforto, talheres ou atendimento requintado. Mas o frango vale, sim, o programa.

Rua Tangará, 137, tel. 1 911515347, Vila Mariana. Terça a quinta das 18h às 22h30; sexta a domingo das 12h às 22h30