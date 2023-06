Entradinhas servidas no Casa de Antônia, no Conjunto Nacional Foto: RICARDO DANGELO

Vai ser inevitável dar uma olhada nos livros, na entrada ou na saída: para chegar à Casa de Antônia, você precisa atravessar a Livraria Cultura, no Conjunto Nacional. Em breve, o restaurante deve ter a própria porta para a Alameda Santos, mas com ou sem livros, ponha o endereço no seu radar. É um misto de café e bistrô, com ambiente contemporâneo e um cardápio descomplicado, que muda conforme a hora, do brunch ao jantar. Lugar informal, para uma refeição despretensiosa.

À partir das 11h tem ovos beneditinos, omeletes, salmão gravlax e alguns toasts como o de beterraba grelhada com queijo de cabra e picles de rabanete (R$ 39). Outra boa opção é o trio de clássicos paulistas – são mini versões de sanduíche de mortadela, do bauru e do beirute que chegam juntos em uma tábua (R$ 38). Na próxima visita, vou provar o sanduba de sobrepaleta de porco desfiada com vinagrete de abacaxi (R$ 48).

A tarte tatin de tomates é delicada, com massa folhada bem crocante, tomates assados, cebola caramelizada e creme de queijo de cabra Foto: RICARDO DANGELO

A Antônia em questão é a filha da dona do restaurante, a curitibana Andrea Vieira, que viveu em Paris e Nova York, onde estudou gastronomia e, de volta ao Brasil, em 2013, abriu uma escola de cozinha no Rio, batizada em homenagem à sua filha mais velha. Do Rio, a família e a Casa de Antônia se mudaram para Curitiba, onde a escola ganhou uma torteria anexa. Agora, desembarca em São Paulo, como restaurante, em parceria com um sócio investidor.

As tortas são a especialidade local. Ao todo, são oito versões, entre galettes, tortas abertas ou fechadas como a imperdível pot pie, recheada com carne cozida lentamente na cerveja, desfiada, e assada na panela (R$ 52). A tarte tatin de tomates é delicada com massa folhada bem crocante, tomates assados, cebola caramelizada e creme de queijo de cabra (R$ 42). Tem também uma versão recheada com bobó de camarão (R$ 56) e uma galette de presunto cru, com figo e queijo de cabra (R$ 42).

O cardápio traz alguns aperitivos e saladas, como vinagrete de polvo (R$ 49), lascas de bacalhau com pimentões e azeitonas (R$ 55) alface romana grelhada com molho cremoso de pistache (R$ 31) e caesar com crisp de presunto cru (R$ 31 ).

O prato mais pedido ali é a língua a bourguignon (R$ 65), cozida no vinho tinto com legumes, servida com batatas. O camarão thai chega grelhado, macio e firme, em um molho cremoso, acompanhado de arroz, banana da terra, pupunha, acelga e quiabo (R$ 85).

O camarão thai chega grelhado, macio e firme, em um molho cremoso, acompanhado de arroz, banana da terra, pupunha, acelga e quiabo Foto: RICARDO DANGELO

A ideia também pode ser passar na Casa de Antônia só para um pedaço de bolo ou torta – a vitrine é tentadora e quase tudo pode ser levado para viagem, o que inclui torta de maçã (R$ 29), de nozes, de chocolate, de limão…bolo de tangerina e coco (R$ 25).

Para beber, sucos, soda italiana ou uma seleção de coquetéis alcoólicos. A carta de vinhos tem mais de 100 rótulos.

Casa de Antonia - Av. Paulista 2073, entrada pela Livraria Cultura. Segunda à sábado das 9h às 22h. Domingo, das 13h às 20h @acasadeantonia