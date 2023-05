Mesa coletiva do restaurante mexicano , na Baixa Califórnia Foto: Patrícia Ferraz

Se você acompanha os rankings internacionais de gastronomia, já deve ter ouvido falar do mexicano Fauna. O restaurante localizado em Ensenada, na Baixa Califórnia, foi o novato a entrar em mais alta posição no Latin America ‘s 50 Best Restaurants em 2022: estreou na lista em 16º lugar.

O Fauna é um lugar ímpar, fruto do talento de David Castro Hussong e Maribel Aldaco, um casal de jovens chefs que celebram os produtos locais combinando técnicas modernas e ancestrais, à base de vegetais da horta, chiles variados, pescados e frutos do mar recém-saídos do Pacífico, entre otras cositas más.

Para completar, o ambiente é espetacular com enormes mesas coletivas de madeira, cadeiras com pele no encosto (ali faz frio!) e vista para os vinhedos e as montanhas do Valle de Guadalupe, a região dos vinhos do México (há alguns bem bons). O Fauna faz parte do projeto Bruma, uma vinícola com resort de muito charme e poucas acomodações.

David se formou no French Culinary Institute, na Califórnia, e passou por casas premiadas como Blue Hill e Eleven Madison Park, em Nova York, e Noma, em Copenhague. Voltou para sua Ensenada natal decidido a colocar as técnicas de vanguarda a serviço de produtos e tradições locais. Abriu o Fauna, em 2017, em parceria com a mulher e sócios investidores.

Os pratos mudam sempre e são feitos para compartilhar – mesmo o menu-degustação vem em platitos postos no centro da mesa para dividir. E, como quase tudo pode virar taco, a toda hora chegam cestinhos de palha com as tortillas de milho ou de farinha de trigo, feitas pelas taqueras da casa, numa cozinha ao ar livre. Cada um monta seu taco quando – e se – quiser.

Entre as estrelas do cardápio, ostras com água de tomate; vieiras com tinta de lula; almejas chocolate, com molho cítrico; codorna defumada com cebola confit; mollejas com purê de batata; polvo aplastado e porco com lentilha. O cordeiro braseado em chilhuacle, um dos incontáveis tipos de chiles, mais ou menos picantes que surgem durante a refeição, é prato-assinatura do chef. As sobremesas de Maribel, técnicas e acolhedoras ao mesmo tempo, funcionam como um calmante para o paladar agitado pelas pimentas, caso da combinação de kinkan, chocolate branco e sorvete de baunilha, que encerra a refeição em grande estilo.

Torça para os mariachis aparecerem (sim, são uma instituição amada em todo o país). E não estranhe se depois de tudo isso – e alguns tequilas –, você sair dali cantarolando o hit México en la piel, de Luis Miguel, Asi se siente México, asi se sabe México…

Fauna: www.faunarestaurante.mx