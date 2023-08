O novo Bar Astor da Paulista: uma das três novas casas vizinhas ao Spot Foto: Bruno Geraldi

O movimento mais intenso na “pracinha do Spot”, nos últimos vinte dias, não deixa dúvidas: o lugar virou um novo pólo gastronômico na avenida Paulista. Por quase 30 anos, o restaurante de Maria Helena Guimarães, Lygia Lopes e Sergio Kalil manteve sozinho a circulação de artistas, modelos, atores e celebridades por ali. Agora, a praça, que fica na esquina da Av. Paulista com a Ministro Rocha Azevedo, ganhou reforço de três casas: Bráz Trattoria, Astor e Sub-Astor instaladas seguindo a tradição do Spot, com fachada de vidro, mesas ao ar livre e vista para o jardim com gramado e fonte. As casas já estão bombando no almoço, happy-hour e jantar.

Ambiente interno da nova Bráz Trattoria da Paulista Foto: Bruno Geraldi

Bráz Trattoria e Astor ficam lado a lado e dividem a porta de entrada. São separados apenas por uma faixa do piso de cerâmica. Mas cada um mantém seu estilo, sua música e cardápio próprio. Só compartilham os coquetéis e a carta de vinhos. Quem vira à esquerda, entra no Astor. Barulhento, animado, com belo balcão de madeira onde os bartenders chacoalham as coqueteleiras. Para começar, palito de polenta e grão de bico com queijo é um ótimo petisco, chega sequinho com o queijo derretido dentro e vem com aioli (R$ 49). Outro clássico é o mix de petiscaria com pastel de queijo, bolinho de arroz e croquete de carne, pra ninguém esquecer que está num boteco de respeito (R$ 59). Entre os pratos clássicos da casa, picadinho(R$ 87), filé Oswaldo Aranha(R$ 106),estrogonofe (R$ 83) e feijoada (R$ 86).

Do lado direito da porta, a Bráz Trattoria tem um ambiente um pouco mais tranquilo e a possibilidade de pedir pratos da cozinha italiana simples, sanduíches ou pizzas. Peça um pão de calabresa enquanto escolhe o que vai comer (R$ 35). A batata cacio e pepe é uma entrada nova, servida com um creme de queijo, ovo frito e pimenta (R$ 35). Pappardelle ao ragu de costela (R$ 79), espaguete com pesto e burrata (R$ 78) ou um rigatoni com ragu de linguiça (R$ 69) são boas opções de massa. Os sanduíches são feitos em fatias de focaccia bem tostadinha, uma delícia. Prove o de mortadela italiana, com stracciatella, raspas de limão e pistache (R$ 49) - o recheio tem os mesmos ingredientes da pizza Bologna, a principal rival da caprese (com mussarela, fatias de mussarela de búfala, tapenade e rodelas de tomate, R$ 79).

O novo complexo tem ainda um bar de coquetéis, o Sub-Astor, que em vez de ser no subsolo, como o original, fica no mezanino. Ambiente intimista, charmoso, com apenas 49 lugares e ótimos coquetéis.

Al. Ministro Rocha Azevedo, 72. Segunda, das 11h30 às 15h e das 17h às 23j. Terça e quarta até meia noite, quinta e sexta. Sábado, direto das 12h à 1h e domingo das 12h às 22h