Que lugarzinho mais simpático o Qui o Qua, na Barra Funda. É um misto de pizzaria, forneria e confeitaria de sotaque italiano, minúsculo, apenas um balcão com alguns bancos na calçada e quatro mesinhas no andar de cima. Já aviso que chegando ali você terá um problema: escolher entre a pizza de estilo romano da melhor qualidade – al taglio (em pedaços) alta, macia, feita com farinha italiana 00 moída na pedra e massa de longa fermentação e bem tostadinha – ou os sanduíches. O cardápio é enxuto, são apenas quatro sabores de pizza e dois sanduíches, e, acredite, você vai ter vontade de provar tudo (foi o que fiz, com um álibi incontestável: obrigação profissional, claro).

Um dos lanches italianos servidos no Qui o Qua, na Barra Funda Foto: Felipe Rau

No caso das pizzas, sugiro a degustação, são quatro pedaços: margherita, calabresa, fiori (essa é espetacular, com creme de abobrinha, flor de abobrinha, funghi, creme de castanha de caju e castanha de caju tostada) e ainda a reginetta, uma pizza recheada de mortadela italiana, stracciatella e pistache. Custa R$ 38. Se preferir os pedaços, os preços variam de R$ 16 a R$ 20.

Mas, sinceramente, seria uma pena não provar os sanduíches feitos no pão artesanal da casa, redondo e de casca crocante. O Puglia leva polvo, straciatella, rúcula e picles de cebola roxa (R$ 40). O maiale combina lascas de porchetta, mozzarella scamorza, dill e um molho de cebolas chamado friggione bolognese (R$ 35). Nos fins de semana eles fazem sabores especiais, ouvi dizer que o sanduíche de camarão é espetacular.

Pasticciotto do Qui o Qua, misto de pizzaria, forneria e confeitaria italiana na Barra Funda Foto: Felipe Rau

Ah, prove também o pasticciotto, tortinha, típica da região italiana da Puglia – foi com ele que o neto de italianos Eduardo Almeida começou seu negócio. Formado em gastronomia em São Paulo e em panificação na Itália, com passagem por restaurantes, entre eles o Skye, Dudu fazia eventos e se viu sem trabalho na pandemia. Foi para a cozinha de casa e começou a fazer seu pasticciotto para vender. O negócio fez sucesso e ele abriu uma cozinha de produção na Barra Funda, que acabou virando seu Qui o Qua. Prove o de cereja amarena ou o de creme de limão siciliano e amêndoa (R$ 8, o pequeno, R$ 12, o grande). E, como a casa abre às nove da manhã, você pode fazer como os romanos, passar ali para um expresso e um delicioso cornetto, a versão italiana de croissant, mas que leva baunilha, ovos e uma quantidade menor de manteiga. Tem o simples (R$ 11) e o recheado com creme de pistache (R$ 14).

Qui o qua (diz-se cuí o cuá) são duas maneiras de dizer “aqui” em italiano. O problema é que só abre durante o dia.

Alameda Olga, 379, Barra Funda. Terça a sábado, das 09h às 18, domingo até às 17h