Croquetes servidos na Tasca da Esquina Foto: RICARDO DANGELO

A Tasca da Esquina acaba de ganhar uma filial, em Pinheiros. Ela não fica na esquina e está longe de ser uma tasquinha qualquer – daquelas que a gente vai pra comer bolinho de bacalhau, sardinha na brasa e gastar pouco. A casa do chef lusitano Vítor Sobral e do restaurateur brasileiro Edrey Momo é um dos melhores e mais premiados restaurantes de cozinha portuguesa da cidade, que faz sucesso desde a inauguração, nos Jardins, há 13 anos, e agora deve se multiplicar em São Paulo e em outras capitais brasileiras.

Vitor Sobral é um cozinheiro talentoso e cheio de energia. Publicou 24 livros e mantém, ao todo, oito restaurantes: Lota da Esquina, Tasca da Esquina e Taberna da Esquina, em Lisboa, e ainda quatro unidades da Padaria da Esquina por lá; em São Paulo, além da matriz, tem a Tasquinha, nos Jardins e no Shopping Morumbi, e a recém-inaugurada filial em Pinheiros. Ele é uma autoridade quando o assunto é bacalhau – quem duvida do conhecimento de um sujeito que publicou um livro chamado As Minhas receitas de Bacalhau – 500 receitas (no Brasil saiu pela Editora Senac).

Filé de sardinha, creme de tomate assado e picles de cebola roxa sobre pão rústico Foto: Patrícia Ferraz

É claro que seus restaurantes têm bacalhau – o cardápio da filial, igual ao da matriz, oferece atualmente seis receitas, do bacalhau à Braz, com chips de batata e ovo (R$159), ao estreante lombo de bacalhau assado com creme de cebola, farofa de pão, batatinhas e salsa (R$159). Tudo no ponto, tudo equilibrado.

Mas o cardápio da Tasca vai muito além do bacalhau e acho que você deveria aproveitar a visita à nova casa para ousar. Quem não arrisca não petisca, sugere a seção que traz filé de sardinha, creme de tomate assado e picles de cebola roxa sobre pão rústico (R$69); e ainda lascas de bacalhau com emulsão de cebola caramelizada, batata palha e ovo estrelado (R$74), entre outros pratos autorais.

Entre as novidades, há dois marinados deliciosos, lombo de atum em salmoura leve, abacate, cebola roxa e rebentos de agrião (R$89) e polvo em salada, mandioquinha, coco, legumes, gengibre e cebolinha (R$119). E que tal uma massada? É a versão portuguesa da “macarronada”. No caso, a massa vem com molho de tomate e pimentão assado, lula, camarão, e por cima, postas de peixe (R$99). Ah, a casa de Pinheiros também tem o menu-degustação Fique nas mãos do chef com 5 porções (R$199) ou 7 porções (R$239).

Tasca da Esquina de Pinheiros, rua dos Pinheiros 436. De terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado almoço até as 17h e domingo, só almoço das 12h às 15h.