O carabineiro servido no restaurante Cais, em São Paulo Foto: Bruno Geraldi

O produto do momento nos restaurantes sofisticados é um camarão enorme, vermelho, de sabor intenso, quase adocicado, textura delicada, e caríssimo – o quilo custa R$ 400. O nobre crustáceo se chama Aristaeopsis edwardsiana, mas é mais conhecido como camarão-carabineiro. Ele vem aparecendo nos menus de São Paulo, Rio e Porto Alegre desde o ano passado.

Esse camarão vive no alto mar, em águas profundas (abaixo de 200 metros até 1.800 metros) e por causa disso, além do equipamento para pescar em profundidade, o barco pesqueiro precisa ter capacidade de congelá-lo imediatamente, porque leva um mês para voltar à costa.

O camarão gigante, conhecido como carabineiro, servido no restaurante Imakay, em São Paulo Foto: Divulgação

A dificuldade da pesca talvez explique a abundância do carabineiro por aqui. Só há um barco-indústria brasileiro capacitado, o Cordeiro de Deus, de Santa Catarina, que entrou no mar no ano passado, depois de 4 anos em construção. A pesca é feita entre Florianópolis e Cabo Frio.

Nos cardápios, o carabineiro, é servido por unidade, seja um prato fixo ou sugestão do chef. Mas, uma coisa os cozinheiros têm em comum: aproveitam tudo, de cabo a rabo, porque o preço não permite desperdício.

Confira onde comer

E prepare o bolso, os preços à la carte começam em R$ 89, porém nos menus-degustação, a conta vai para a estratosfera.

O carabineiro servido no restaurante Evvai, em São Paulo Foto: Tadeu Brunelli/TBFoto