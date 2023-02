O salão do restaurante Koufu Foto: Patrícia Ferraz

Alto, magro, sorriso largo, cabelos grisalhos protegidos por uma touca, o Sr. Sheng chacoalha a wok dando o último toque no yakissoba de vegetais – essa cena você não vai ver, a menos que, como eu, aproveite a distração da atendente para colocar a cabeça para dentro da cozinha. De segunda a sábado, das onze da manhã às três da tarde, ele não arreda o pé do fogão de seu restaurante de culinária chinesa, Koufu, instalado na Galeria Metrópole. A cozinha e a geladeira de bebidas ocupam a loja 14, mas as mesas ficam no corredor do conjunto comercial ícone da arquitetura modernista paulistana, na Avenida São Luiz, com seu belo jardim circundado por amplos corredores. Um lugar agradabilíssimo.

Chinês de Xangai, o cozinheiro chegou ao Brasil em 1990 e, entre idas e vindas, teve um restaurante na Liberdade (já extinto) e manteve um restaurante por quilo na galeria, fechado na pandemia. Só no início do ano passado, conseguiu se reerguer ao apostar na culinária de sua terra natal. O Koufu é um lugar familiar: ele cozinha, a mulher, Christine, e a filha, Lili, se dividem entre o atendimento ao delivery e o serviço das mesas, com a ajuda da simpática Regina, neta de chineses. Elas não tiram o pedido, apenas trazem os pratos. Você tem que baixar o cardápio pelo QR Code e escolher o que vai comer – faço campanha contra o cardápio em QR code, mas, nesse caso, é uma boa solução.

Um dos pratos servidos no restaurante chinês Koufu, que significa "a sorte de comer algo bom" Foto: Renata Carlini

Comece com o rolinho primavera (R$ 7), que chega com a massa super crocante e o recheio farto e saboroso. Em vez de molho agridoce, vem escoltado por molho de pimenta e especiarias (vá com calma!). O guioza é feito à moda tradicional chinesa, cozido no vapor e levemente frito com água e óleo. Macio, brilhante e bem branquinho, vem acompanhado com molho de shoyu e cebolinha (R$ 25,90, 4 unid).

O ponto alto na entrada é o bao – ali ele é recheado, cozido no vapor e depois passado na chapa. Continua fofinho, mas com a superfície levemente crocante. Sugiro o de recheio vegetal, leve, delicioso (R$ 25,90, 4 unid).

Outra boa pedida é o char siu, conhecido como “churrasco chinês”. A sobrepaleta de porco é assada, cortada em fatias fininhas e servida com molho de tofu e pétalas de rosa (R$ 26,90). O Yakisoba também vale – a massa poderia ser um pouco menos cozida, mas estava saborosa, com os vegetais, carnes e o tempero tradicional (R$32,90).

Koufu significa “a sorte de comer algo bom”. E o que a casa do Sr. Sheng oferece, é uma boa comida tradicional chinesa em porções fartas e com bom preço. Mas não se trata de culinária sofisticada, é bom avisar.

Galeria Metrópole, Avenida São Luiz, 187, Loja 14. De segunda à sábado, das 11h às 15h. Delivery pelo Ifood