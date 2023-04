Kanom Tom: dumplings recheados de cocada servidos quentinhos em uma sopa de leite de coco e gergelim Foto: Laís Acsa

Se o que você mais quer de um restaurante tailandês é um bom pad thai, tire o Ping Yang da sua lista de endereços para conhecer. O chef e sócio da casa Maurício Santi fez questão de excluir o prato mais popular da Tailândia (aquele macarrão de arroz frito com camarão, amendoim e broto de feijão) de seu cardápio. Diz que quando tem pad thai, ninguém prova as outras coisas…

Encare os fatos e dê um crédito de confiança ao cozinheiro que está às voltas com os sabores tailandeses há duas décadas, viveu no país e trabalhou em diferentes estilos de restaurantes de culinária do sudeste asiático pelo mundo. Por aqui, já passou pelos extintos Satay e Obá – e durante a pandemia, entregou curries em domicílio.

O novo restaurante dos Jardins tem pratos vibrantes, com sabores que combinam doce, azedo e picante em deliciosa harmonia e níveis de pimenta variáveis (o chef não faz concessões, já vou avisando: se o prato é apimentado, é assim e acabou. Quem não quiser, que peça outro).

São porções para compartilhar, entre elas os grelhados chamados ping, os espetinhos – prove o de frango, pincelado com curry artesanal e o suíno (R$ 32 e R$ 28), e os yang, grelhados em pedaços grandes, caso do porco grelhado com molho de ostra (R$ 39).

Os espetinhos estão entre os destaque do cardápio do Ping Yang Foto: Lais Acsa

O sabor dos curries é apurado em um pequeno fogareiro típico, o tao, e incluem entre os ingredientes uma folha tailandesa chamada bai chaplu, que veio na mala do chef e atualmente é cultivada no interior de São Paulo.

Comece pelo pla dip (R$ 62), um crudo de peixe com molho levemente picante e muito fresco. Peça também a salada de carne suína com cítricos, um dos melhores pratos do cardápio: o porco vem grelhado, com pedaços de laranja, folhas frescas de coentro e um molho com toque de laranja. Chama-se yam som kho moo yang (R$ 48). Outra bela pedida sai da wok, o agrião chinês (R$ 52). Chega em um molho mais líquido, doce e picante, trazendo os talos e as folhas do vegetal. Para comer com o arroz jasmin. A carne com molho de ostras e cebolinha, preparada na wok, também vale a pedida (R$ 73).

Não vá embora antes de pedir a única sobremesa da casa, dumplings recheados de cocada (lembram o mochi japonês) servidos quentinhos em uma sopa de leite de coco e gergelim (R$ 35). Imperdíveis.

Só abre à noite e é preciso reservar porque está concorrido.

Ping Yang - Dr Melo Alves, 767, Cerqueira Cesar. Reservas 91762 6008. Segunda à quarta, das 19h às 23h, quinta e sexta até a 0h, sábado das 12h às 16h e das 19h à 0h. Fecha domingo.