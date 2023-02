Culinária o Oriente Médio é destaque no Azay, em Pinheiros Foto: Patrícia Ferraz

No rastro de sabores do Oriente Médio, cada vez mais intenso em Pinheiros, o Azay acaba de abrir as portas na esquina das ruas João Moura e Arthur Azevedo. Nem tão pequeno e nem tão autoral como as casas inauguradas no bairro no último ano – comandadas por chefs jovens que apresentam versões particulares da culinária do Mediterrâneo, a bons preços –, o restaurante é o novo empreendimento de Lalo Zanini, sócio também do Virô Bistrô e do Luce.

É uma casa bem montada, agradável, com iluminação natural e ambiente descontraído. A cozinha está sob o comando do experiente Kleber Kloch (ex-Manish, ex-Saj), que foca no frescor de vegetais, na profusão de temperos e no azeite, que inspira o nome da casa, em uma brincadeira sonora.

Se eu fosse você, iria para o almoço e pediria o menu-executivo. Por R$ 49,90 escolhe-se entrada, prato principal e sobremesa. Comece, por exemplo, com o falafel servido com salada verde e molho tarator; como principal, peça o arroz de polvo levemente apimentado, puxado no vinho branco com azeitonas e tomate cereja – impecável, com os tentáculos cozidos à vácuo em baixa temperatura e depois grelhados. E, na sobremesa, a quenelle de sorvete de iogurte com calda de frutas vermelhas e farofa de pistache é a grande opção.

Ambiente descontraído no restaurante Azay, especializado em culinária do Oriente Médio Foto: Patrícia Ferraz

À la carte, peça o homus com vinagrete de romã e sumac, suave e delicioso (R$ 38), ou o homus de beterraba (R$36). E, para acompanhar, um combinado de pães artesanais (R$ 16), vêm o pita e o marroquino, um pouco menor e mais alto que o pita. As duas porções são para dividir.

O espeto de camarão é ótima pedida: são seis camarões grandes, temperados com especiarias, grelhados e servidos com batatas bravas (confesso que estranhei o acompanhamento, apesar de as batatas estarem divinas, crocantes, sequinhas e com a braveza de páprica e especiarias sob controle). Custa R$ 85. Também tem pescada amarela assada no vapor no papelote, que vem com legumes e farofa de macadâmia (R$ 78), cordeiro…

Se a ideia for comer menos, o menu traz opções de saladas e alguns sanduíches, como o shawarma de falafel (R$ 45) ou cordeiro (R$59 ) e o pastrami com queijo canastra, que pode até ser bom, mas passa bem longe da culinária levantina… (R$ 56).

A carta de vinhos é ampla e inclui rótulos laranjas, biodinâmicos, pet-nat e vinho de sobremesa, em perfeita sintonia com o momento, mas senti falta de opções baratas – os preços vão de R$ 101 (Punti Ferrer, Cabernet Sauvignon) a R$ 700 (Champagne Moet & Chandon).





Rua João moura 591, Pinheiros. Diariamente, das 12h à 0h / @azaygastronomia