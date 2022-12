O SAZ não tem fogão, mas o restaurante aberto há pouco no Itaim não é um adepto ao crudivorismo, que prega a alimentação crua. A questão ali é apenas a falta de espaço. A cozinha é tão pequena que comporta só um forno combinado e uma churrasqueira, lado a lado, além de um balcão dividido pelos chefs e sócios da casa, Sérgio Suslick Mortara e Pedro Tiellet. Quando algum prato precisa ser finalizado na panela, ela é colocada na churrasqueira (calor é calor!).

O cardápio é enxuto – sob medida para a cozinha e o pequeno salão decorado em tons de terra. Comida autoral, contemporânea, baseada em produtos orgânicos sazonais (vem daí o nome SAZ) de pequenos produtores e no aproveitamento integral dos alimentos. Tudo em perfeita sintonia com os tempos atuais, cuidadosamente pensado pelos amigos que se conheceram na cozinha do Chez Claude e juntaram experiências adquiridas em casas como Balaio, Aizomê, Corrutela, DOM, por onde passaram.

Comece com o peixinho da horta empanado, servido sobre brioche tostado e iogurte com dill (R$40). A tartelete de couve-flor é outra boa opção de entrada, com a massa leve, crocante e o recheio de couve-flor bem cremoso. Vem com salada polvilhada com dukkah, uma mistura de sementes, nozes e especiarias, popular no Oriente Médio (R$34). Vale provar também a salada de folhas com lula, molho tártaro e amendoim – parece que não combina, mas a mistura dá muito certo, com ótimo contraste de texturas e sabores (R$48).

O ponto alto, entretanto, é a pescada amarela. O peixe branco de sabor delicadíssimo é marinado em uma salmoura com dashi e alfavaca antes de ser assado na churrasqueira. Chega com farofa de coco e castanhas, legumes grelhados e sour cream temperado com sumagre, outro sabor do Oriente Médio que anda em alta. É um prato para compartilhar (R$130). Para encerrar, queijadinha de mandioca e queijo meia cura servida com sagu de coco, cocada cremosa e beiju (R$34). Os drinques, autorais e de combinações surpreendentes, seguem a linha do cardápio.

