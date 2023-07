Um dos suculentos sanduíches à moda uruguaia servidos no Balcón, que fica na Vila Mariana Foto: Renata Carlini

As palavras estampadas no toldo azul do Balcón não deixam dúvidas sobre o que você vai encontrar nesse lugar pra lá de simples, na Vila Mariana: chivito, choripan, empanadas e buena onda. Quase vizinho e irmão mais velho do Nash frango frito (de que falei há poucas semanas), o Balcón tem a mesma pegada com cadeiras de praia, mesas baixinhas, auto serviço e bons preços. Mas o negócio ali é a comida de rua rioplatense. Leia-se: os sanduíches clássicos de nossos vizinhos, choripan e chivito. São deliciosos. Se nunca provou, está aí uma ótima chance.

O chivito é o sanduíche mais popular no Uruguai. Teria sido inventado em 1946 no balneário de Punta del Leste quando uma turista entrou no restaurante El Mejillon e pediu um sanduíche de chivo (cabrito). Não tinha, mas o cozinheiro prometeu fazer “algo melhor”: abriu o pão roseta, recheou com um bife, presunto, ovo, mussarela e batizou de chivito (cabritinho…). Não se sabe até onde a lenda é verdadeira, mas é fato que o chivito é um sucesso até hoje.

Sobre a origem do choripan, não há lendas e nem disputas: ele é tão argentino quanto uruguaio. Segundo a jornalista uruguaia de gastronomia, Marcela Baruch, o choripan é descendente do pão com linguiça dos imigrantes italianos.

Outros destaques da casa

No Balcón, há quatro versões de choripan. O tradicional é impecável: linguiça, queijo, molho chimichurri e maionese feita na casa (R$ 30). Vem no pão roseta, como todos os outros. O Balcón leva também rúcula; o chori sin chori é a versão vegetariana, com pimentão defumado, queijo, ovo frito chimichurri e maionese (R$ 30) e o chori 8 vem também com cebola empanada e picles (R$ 35).

O chivito é servido num pão roseta fresquinho e crocante com bife, ovo frito, maionese, rúcula e salsa criolla (R$ 40). Prepare-se para sujar as mãos, mas não hesite. Para seguir a tradição uruguaia, peça junto uma porção de papas fritas (R$ 15). E guarde espaço para os churros com doce de leite (R$ 10).

O Balcón tem também um quintal nos fundos com algumas mesas e uma bela parrilla uruguaia (a reta, sem canaletas), usada nos fins de semana para assar carnes e até alguns vegetais. Mas nem precisa…

Rua França Pinto, 591, Vila Mariana. De terça a domingo, das 12h às 22h30