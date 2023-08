Um dos tacos servidos na taqueria Atzi, na Vila Madalena Foto: Patrícia Ferraz

Uma das melhores qualidades de um restaurante é fazer a gente sair querendo voltar. No caso da taqueria Atzi, além da certeza de que vou voltar muitas vezes, invejei a vizinhança – na Vila Madalena. Queria uma dessas perto de casa, ou melhor, acho que todo mundo merece uma dessas no seu bairro.

Descontraída, despretensiosa, a nova casa de Luana Sabino e Eduardo Ortiz, donos do mexicano Metzi, faz a gente se sentir no México. É um lugar sem firulas, que oferece tacos autênticos. O menu está na parede: você escolhe, paga e recebe um pager que avisa quando seu pedido está pronto. Então pega a bandeja, passa numa estaçãozinha com as salsas, acha um lugar no balcão, nas mesas (no deck ao ar livre ou no pequeno salão) e… bom provecho!

As tortillas são feitas à moda mexicana tradicional, com milho nixtamalizado (cozido em cal virgem) e macerado em moinho de pedra – o processo deixa as tortillas maleáveis e a massa fininha. O cardápio enxuto traz as versões mais populares nas taquerias mexicanas, sempre acompanhados de coentro, cebola e salsa vermelha com pimenta suave.

Al Pastor, é feito com cubinhos de abacaxi e carne de porco assada no trompo, uma grelha vertical. Um primor, com toque levemente picante (tive que repetir este). Asada vem com guacamole, carne e chicharon (pedacinhos de torresmo crocante). Tem ainda um taco com frango grelhado e um vegetariano, com mix de cogumelos. E também dois tacos especiais, o campecho, feito com contrafilé, guacamole e chorizo (também repeti este). Há uma versão com tortilla de trigo, batizada de a gringa, servida com mussarela, abacaxi e carne de porco. Bem boa também.

Os tacos são pequenos, com a tortilla macia, feitos na hora. Você enrola e come. Os preços são ótimos, de R$ 18 a R$ 26. Mas não se iluda, você não vai comer um só. A dica é pedir aos poucos, um por vez, para não deixar esfriar – a cozinha é ágil e o pedido sai rápido.

Ah, vale provar também o guacamole do Eduardo Ortiz, que é mexicano de Oaxaca. A pasta de abacate, com cebola, tomate, temperada com limão e pimenta ali é suave, deliciosa e vem com totopos (triângulos de tortilla crocante).

Para beber, alguns drinques com tequila, como a frozen margarita (R$ 28) e o chá de hibisco com limão (R$ 14).

Defeito? Só abre à noite – e nem todas as noites, o que é uma pena…

Rua Mourato Coelho 1233, Vila Madalena. Aberto de quinta a segunda-feira, das 17h às 23h. Fecha às terças e quartas.