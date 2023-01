O Bar do Manacá não tem paredes. Construído como uma palafita, com o chão de madeira suspenso em decks, ele se integra à magnífica vegetação da Mata Atlântica. Recém-inaugurado, repete o estilo do restaurante que Edinho Engel abriu, 33 anos atrás, na praia de Camburizinho, no Litoral Norte de São Paulo, pioneiro da boa cozinha “nas praias”. Ligada ao restaurante por uma passarela, a nova casa tem música animada (com direito a DJ nos fins de semana), uma carta de drinques autorais, petiscos de alto nível e o clássico picadinho com couve crocante, farofa de torresmo e ovos de codorna cozidos servido em frigideirinhas de ferro (R$ 72).

O Bar do Manacá fica em um anexo ao restaurante do Litoral Norte: driques surpreendentes em plena Mata Atlântica Foto: Mario Rodrigues Jr

Para a empreitada, o chef e restaurateur Edinho Engel, trouxe duas figuras de peso, o novo sócio Maurício Cavalcante (ex-Piú) e Paulinho Martins, que fez carreira na Bahia, se juntou ao time na pandemia e, cheio de simpatia, orquestra as coisas ali.

A ideia é ir com amigos e compartilhar. A comida impressiona tanto que mal se lembra que o lugar é um bar. Provei quase todo o cardápio e não houve um momento menos interessante, exceto a batata doce de um espetinho, que poderia ter sido cozida por mais tempo.

Gin Tônica do Bar do Manacá: xarope de beterraba, manjericão e rodelas de pepino, além do gim e da tônica Foto: Mario Rodrigues Jr

Comece pelo crudo de atum, com o peixe fresquíssimo, cortado em cubos e servido numa cestinha de massa crocante (R$ 29); depois peça o bolinho de aipim com fonduta de queijo meia cura (R$28); o camarão grande chega empanado em flocos de arroz, acompanhado por sweet chili, um molho agridoce (R$56). Os espetinhos também valem. Tem de polvo, camarão, cogumelo, carne, com preços variados. Cada um vem com seu molho, num pote à parte. Outra ótima pedida é o mini-hambúrguer de copa lombo, com molho barbecue e coleslaw levemente picante (R$ 28).

Mini-hambúrguer de copa lombo, com molho barbecue e coleslaw levemente picante Foto: Mario Rodrigues Jr

O bar tem boa carta de vinhos e cervejas, mas vá por mim: o negócio ali são os drinques autorais assinados pela bartender e mixologista Bianca Petrillo. O G&T Manacá é surpreendente, com xarope de beterraba, manjericão e rodelas de pepino, além do gim e da tônica (R$ 52). A divisão de coquetéis da carta é divertida: Amaros e potentes; Secos Marcantes e Clássicos de boteco. Bela novidade no litoral.

Rua do Manacá, 102, Camburizinho, São Sebastião, tel. (12) 3865-1566 . Quarta a domingo, das 18h às 23hs. @bardomanaca