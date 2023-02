A grande mesa para apenas 10 convidados por noite Foto: Patrícia Ferraz

Tenho a impressão de que nenhuma experiência gastronômica vai superar, tão cedo, a que tive no carioca Lasai, na semana passada. OK, o ano mal começou e sou uma pessoa otimista, ainda assim… A cozinha do chef Rafa Costa e Silva é autoral, contemporânea, uma mescla de excelência no preparo, delicadeza, grandes produtos e combinações surpreendentes.

O Lasai é um dos melhores restaurantes do País. Pena que seja para poucos. Bem poucos: exatamente 10 pessoas a cada noite, de terça a sábado, com filas de espera de um mês e preços altíssimos (vou deixar esse assunto para o final, sabe aquele negócio de dar primeiro a boa notícia?).

O restaurante funcionou por oito anos em um casarão com 40 lugares, em Botafogo, conquistou prêmios, uma estrela Michelin e o 22º lugar no ranking dos 50 Melhores da América Latina em 2022. Mas, no início do ano passado, o chef resolveu dar um novo rumo aos negócios. Fechou, mudou o conceito e o endereço.

Uma grande mesa para 10 pessoas

O Lasai é agora um restaurante de uma mesa só (mais exatamente uma bela bancada com 10 lugares) e uma cozinha com equipamentos de alta performance, que só serve menu-degustação. A sequência varia, mas são oito aperitivos e quatro pratos, além de duas sobremesas.

Barriga de porco moura cozida e depois grelhada na chapa e servida com molho viscoso que leva três dias para ficar pronto Foto: Patrícia Ferraz

No dia 2 de fevereiro, os destaques da festa foram ostras de Santa Catarina com coco fresco, pimenta e limão caviar; tartelete com abacate e ovas curadas; crocante de linhaça com berinjela laqueada, batata yakon e peixe olho de boi; torradinha de trigo sarraceno com rabo de porco e banana grelhada… A mandioca grelhada na manteiga de garrafa, com uma crosta delicada e o interior macio, foi servida com emulsão de lula e vôngoles, o ponto alto entre os principais. O camarão carabineiro veio em duas etapas: primeiro, o crustáceo grelhado; depois, a cabeça. Outro prato primoroso foi a barriga de porco moura cozida e depois grelhada na chapa e servida com molho viscoso, que leva três dias para ficar pronto.

Para quem prefere uma versão menos gastronômica e com preços mais amenos da cozinha do chef, a boa notícia é que ele está transformando o antigo endereço em um bistrô. E além disso, você pode ir ao Crypto Kitchen, dele também, instalado no edifício de uma corretora de criptomoedas -- ali prove o peixe do dia, com vegetais grelhados, o sanduíche de steak tartare com picles de cebola, ou, se a fome permitir, vá de tomahawk, macio e incrivelmente saboroso.

Ah, agora a notícia ruim: o menu do Lasai custa R$ 950 por pessoa, sem bebida e taxa de serviço. Com harmonização, a conta fica perto de R$ 1.500 por pessoa.

Lasai - Largo dos Leões, 35, Humaitá. Reservas meitre.com, exploretock.com

Crypto Kitchen - Rua Ataulfo Paiva 1120, Leblon