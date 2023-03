O interior da Petrus Greek Taverna, em Pinheiros Foto: Gustavo Pitta

Taverna é como os gregos chamam seus restaurantes pequenos, com mesas ao ar livre, onde se vai para tomar vinho e comer pratos simples. Esse é o espírito do Petros Greek Taverna, aberto há pouco numa esquina em Pinheiros. Do lado de fora são apenas algumas mesas na calçada e um balcão com banquinhos, mas a atmosfera no salão mantém a descontração. Para entrar no clima, basta se ligar no som ambiente – sintonizado em uma rádio de Atenas, com direito a locução e até propaganda, além dos hits de lá…

O negócio ali é comida típica, leve, à base de azeite, vegetais, frituras e algumas preparações finalizadas na parrilla. Os pratos têm os nomes grafados em grego, mas se você não for descendente, não precisa se arriscar na pronúncia, aponte, ou use a tradução, que está embaixo.

A ideia é compartilhar para poder variar. Comece pelos mezzés (R$ 38), que trazem pasta de berinjela, tsatziki (combinação de iogurte, pepino e alho), azeitonas gregas do tipo kalamata e pão pita tostado na parrilla. Outra pedida típica é a salada grega, com feta, pepino, cebola roxa, azeitona, tomate e orégano (R$ 39). Entre as saladas, tem também a de folhas com figo, com queijo de cabra, pinoli (R$ 52).

O feta grelhado vem numa tábua, derretido, mas firme e coberto com mel (R$22). Uma delícia. Pode fazer par com espetinho de peixe grelhado, que chega acompanhado de pão pita artesanal, com cebola roxa e molho de iogurte (R$ 28).

O folhado de espinafre, spanakópita, uma das inúmeras receitas gregas feitas com a massa filo, ficaria melhor se a massa estivesse um pouco mais assada (R$ 22 a porção).

A grande estrela da casa é o moussaka, o prato mais famoso da cozinha grega – popular em todo o Oriente Médio, cujo nome deriva de uma palavra árabe, que significa umedecido. A versão da casa é espetacular. Uma das melhores da cidade e apresentada em linda montagem: uma camada de batatas batatas cozidas cobertas por um ragu de carne bovina e berinjelas, por cima uma camada grossa de bechamel e, para finalizar, cebola frita. A preparação começa na véspera e a moussaka vai ao forno duas vezes.

Na sobremesa, não deixe de provar o iogurte grego com calda de uvas ou cereja (R$18) artesanal, muito cremoso, feito com a receita da giagia (vó) Paraskevi, a avó de Hans Agourakis Scheller, sócio de Léo Marigo (Evvai, Daje Roma e do Allez-y Café) na empreitada. Tem carta de drinques e alguns vinhos gregos, além de café à moda.

Rua Virgílio de Carvalho, 137, Pinheiros. Terça a sábado das 12hs às 15hs e 19hs às 23hs. Domingo das 12hs às 17hs @petrosgreektaverna