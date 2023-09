Banca 06 Kinjo oferece cozinha de mercado, no mercado

Sabe aquela expressão “cozinha de mercado”, usada para definir um chef que usa produtos frescos e sazonais, com cardápio que muda a cada dia? Pois Luiz Campiglia foi além: ele faz cozinha de mercado dentro do mercado. Luiz e a mulher Daisy se instalaram no Mercado Municipal Kinjo Yamato, em frente ao Mercadão, há quase um ano. Montaram um restaurante-banca simpaticíssimo, que abre só no almoço.

O chef Luiz Campiglia, que está à frente do restaurante no mercado. Foto: TABA BENEDICTO

O Banca 06 Kinjo (se pronuncia “Zero-Meia Kínjo) é cheio de estilo, com um balcão de fórmica preta, banquetas construídas com caixas de madeira e dois barris fazendo as vezes de mesa. Mas, além do charme, o melhor é o que chega nos pratos de alumínio: comida simples feita com técnica e criatividade aplicadas sobre os produtos que o chef escolhe no mercado logo cedo. Os peixes e carnes vêm do Mercadão, no outro lado da rua; os vegetais e temperos asiáticos, dos vizinhos de banca.

Todo dia tem arroz, um feijão saboroso e salada de folhas. Nesta segunda-feira acompanhavam o cupim longamente cozido (cortei com a colher, de tão macio) e a carne moída do dia. O cardápio na lousa ainda oferecia duas massas: o ótimo espaguete al dente com molho de tomates defumados fatiados e paio; e espaguete com polvo e camarão, mas esse acabou cedo, não pude provar. A banca tem dessas coisas. Os clientes da região começam a chegar ao meio dia e, às vezes, antes da uma da tarde, alguns pratos acabam…O almoço custa R$ 26 – alguns pratos com camarão e frutos do mar podem custar um pouco mais.

Peixe do dia com purê de abóbora, arroz e salada de rabanete, do Banca 06 Kinjo. Foto: TABA BENEDICTO

A história de Luiz Campiglia com a cozinha começou há 17 anos, quando ele trocou o comércio pela vida de dono de bar, comprando o Paribar, na Praça Dom José Gaspar. Aos poucos foi descobrindo e se apaixonando pela história do lugar inaugurado em 1949 e fechado em 1983. Pesquisou sua história, a culinária paulistana e cozinhou inspirado por elas. No ano passado, soube por um amigo da banca disponível no mercado. Fechou o bar e abriu o Banca.

O cardápio muda diariamente, mas são sempre cinco opções, além do arroz com feijão e salada. Alguns pratos têm dia fixo, caso do cupim. Na terça, tem peixe; quarta, bife; quinta, dobradinha; e sábado é dia de peixes e frutos do mar.

Para beber, peça a ótima cerveja artesanal Catimba – ou sucos, da banca do Ali, vizinha. São só 12 lugares, mas a Banca 06 Kinjo faz entregas pela região. O cardápio do dia é postado no Instagram @banca06kinjo.

Serviço

Banca 06

Onde: Mercado Kinjo Yamato - r. Barão de Duprat, 400, Centro Histórico.

Funcionamento: 9h30/15h (fecha dom.)