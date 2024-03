A melhor maneira de definir o que se passa aos domingos no Palácio Tangará é um brunch-degustação. Nunca viu? Pois saiba que o programa faz tanto sucesso que tem fila de espera: é preciso reservar com ao menos um mês de antecedência. O Páteo do Palácio, o restaurante à entrada do hotel, e as mesas ao ar livre, protegidas por simpáticos ombrelones, ficam totalmente tomados. É um programão, que se estende por duas ou três horas, ao som de música ao vivo no salão interno, ou ao ar livre, com vista para o belo parque projetado por Burle Max, que faz parecer que se está longe da cidade, cercado de vegetação e pássaros.

O novo cardápio acaba de entrar em cartaz. Logo depois da taça de espumante ou vinho branco, chega uma torre de prata, com três andares trazendo uma seleção de miniaturas: torradinha com tartar de atum com shoyu e gergelim, carpaccio curado com pimenta chipotle; queijo de cabra empanado em praliné de avelã; vinagrete de lula, tomate, ciboulette, cebola roxa, pimenta-dedo-de moça; blini com creme azedo e salmão gravlax, seleção de queijos e embutidos artesanais e alguns pães, como o enrolado de calabresa, mini croissant, pão de provolone e focaccia. O “brunch” termina aí, mas a brincadeira está só começando.

Blini com creme azedo e salmão gravlax servido no brunch-degustação do Palácio Tangará Foto: Ricardo D'Angelo

O segundo momento, composto de uma degustação de pequenos pratos, tem início com a chegada de uma delicada combinação de burrata, caqui, vinagrete com mel trufado e sementes. Logo vem um camarão empanado no coco com curry verde suave. O passo seguinte é um ravioli de abóbora, com emulsão de alecrim e ovas… Ainda tem pescada amarela grelhada com velouté de capim santo, e para encerrar a parte salgada, filé mignon com jus de cebola e brócolis tostado.

Na sobremesa, a torre de prata volta à cena, com pavlova de frutas amarelas e recheio de coco, dacquoise de avelã, mousse de chocolate branco, pistache e gel de cajé; frutas da estação e uma verrine de pão de mel com mousse de doce de leite e praliné de castanha-de-caju. Quem quiser menu vegetariano ou vegano, precisa avisar na hora da reserva (provei alguns ítens, entre eles um delicioso queijo de castanha trufado, servido com torradas).

Somente aos domingos, das 13h às 16h. R$ 515 por pessoa com espumante e vinho branco incluídos. Reservas pelo tel. 11 4904 4072 ou pelo e-mail pateodopalacio@oetkercollection.com.