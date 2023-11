Aberto há pouco mais de um mês em Ipanema, o Toto já está bombando, com filas de espera no almoço e no jantar. A nova casa de Thomas Troisgros, batizada com seu apelido de infância, tem comida descomplicada, fácil de gostar. O ambiente de neobistrô e o clima festivo, que já se instalou ali, completam os atrativos da casa.

Thomas diz que montou um cardápio com as coisas que mais gosta de comer. Fez isso sem qualquer receio de cruzar fronteiras: a seleção de entradas vai do falafel (R$ 26) ao mexilhão ao vinho tinto com fritas (R$ 72). E inclui ceviche com feijão verde crocante (R$ 58), bun de camarão com maionese de katsuobushi (R$ 54) além do clássico steak tartare com fritas (R$ 56), entre outros. Não deixe de provar o guioza de costela com molho ponzu (R$ 390), o recheio úmido e cheio de sabor faz excelente contraste com a crosta crocante dos pasteizinhos chineses, que chegam com o molho no fundo do prato.

Pudim de leite com baunilha: simples, leve e sem furinhos Foto: Tomás Rangel

A ausência de fronteiras se repete entre os pratos principais. Tem pappardelle fresco com ragu de carne (R$ 66), prime rib suíno à milanesa com maionese de ovo (R$ 88), filet au poivre (R$ 98)... O peixe do dia à meunière de tangerina (R$ 112), com palmito assado e alcaparras, mostra que o chef soube mexer em um clássico francês. O prato é delicioso, com a manteiga dourada e as alcaparras, tradicionais, mas leva um toque do suco e gomos da tangerina, que suavizam o conjunto. Um show. A casa mal abriu e já tem um hit: arroz de costela, caldoso, com coentro, aioli com tahini e alface romana grelhada (R$ 82).

Na sobremesa, vá de pudim de leite com baunilha. Simples, leve e sem furinhos (R$ 26). Outra boa pedida é a torta basca com caramelo salgado.

Neto de um dos criadores da nouvelle cuisine, Pierre Troisgros, e filho de Claude, o cozinheiro que ajudou a qualificar a gastronomia brasileira nos anos 1980, Thomas soube cedo que seria cozinheiro. Mas mudou o roteiro: em vez de estudar na França, se formou no Culinary Institute of America e estagiou em restaurantes americanos de porte. Esse foi só o começo da carreira do cozinheiro que virou também restaurateur, hoje à frente de três casas da família no Rio, além de ser sócio da T.T Burguer (que já tem filial em São Paulo) e de outras três casas cariocas do grupo. E está longe de parar: em breve inaugura um restaurante exclusivo para menu-degustação, com um balcão de 16 lugares, no andar de cima do Toto. A nova casa vai se chamar Oiselle, azedinha, em português, ingrediente do prato mais famoso de seu avô, que marcou a nouvelle cuisine, salmão com azedinha. Os azulejos, com ilustrações de azedinha foram pintados pela mãe dele, Marlene.

Rua Joana Angélica, 155, tel. 21 3854-1819, Ipanema, Rio de Janeiro. Diariamente das 12h à meia noite. Reservas só às 12h e às 19h