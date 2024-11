A versão de Bel Coelho para o filé Oswaldo Aranha é uma das melhores que já provei – talvez por ser bisneta do grande diplomata brasileiro, a chef tenha caprichado especialmente na receita. O filé alto, macio e grelhado ao ponto, vem com molho roti, arroz puxado no molho e chips de batata bolinha por cima. Em vez do alho frito tradicional, ela serve, à parte, um pouquinho de purê de alho assado (R$ 93). O prato é um dos clássicos do cardápio do Cuia, que funciona na Livraria Megafauna, no Edifício Copan, desde 2020, e acaba de abrir uma filial em Pinheiros.

Além do filé, a casa tem agora um ótimo picadinho servido com ovo perfeito, arroz, couve e banana grelhada (R$ 80). O peixe do dia é outra boa pedida, com farofa de feijão manteiguinha e molho de tucupi (R$ 97), num delicioso contraste de texturas finalizado pelo toque azedinho do tucupi. Baião de dois; orecchiette com bok-choy, alho poró e cogumelos… O Cuia é um misto de restaurante, café e bar, que oferece comida para o dia a dia, o dia todo. Bem diferente do Clandestina, o restaurante gastronômico da chef, aberto há pouco, na Vila Madalena.

Picadinho com ovo perfeito servido no restaurante Cuia, em Pinheiros Foto: Laís Acsa

O cardápio vai do pão de queijo ao choux recheado de curau na sobremesa, passando por sanduíches e saladas. Bel Coelho sempre acha um jeito diferente de usar produtos brasileiros. Faz waffle, mas a massa é de pão de queijo e ele vem com doce de leite e creme de queijo (R$20). O tostex é feito com pão de fermentação natural, uma combinação de queijos Mandala e alguns da Serra da Canastra e geleia de jabuticaba (R$34). Considero imperdível o cuscuz de milho com creme de queijos Quina e Quark, chips de batata doce e ovo frito (R$ 36) – o ovo esconde o creme de queijo e o cuscuz macio, preparado com pedacinhos de tomate. Você vai metendo a colher…

Nas entradas e petiscos, a croqueta de cogumelos e milho crioulo com creme de avocado é novidade (R$ 38). Como petisco, sugiro os aneis de lula em tempurá de tapioca com molho ponzu de caju (R$ 44). Para beber, uma seleção de cafés com grãos da Torrefadora Corisco, além de chás, drinques clássicos e autorais.

A nova casa é acolhedora, com cestaria e objetos de palha dos povos baniwa espalhados pelas paredes, chão de caquinho vermelho e um pequeno balcão de bar protegendo a estante de livros. Tudo muito simpático.

Rua Mateus Grou, 80, Pinheiros. Segunda, das 10h às 16h; Terça a sábado, das 10h às 22h; Domingo, das 10h às 18h.