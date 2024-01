Nunes Real Marisqueria: conheça um dos restaurantes mais caros de Portugal Foto: Patricia Ferraz | Estadão

Você olha a fachada discreta da Nunes Real Marisqueria, em Lisboa, e não imagina o que está por vir. Assim que se entra no restaurante de mil metros quadrados, uma sereia de 2,5 metros de altura, branca com a cauda dourada, dá as boas vindas. Atrás dela há um aquário de 9 metros de comprimento, repleto de lagostas, caranguejos e centollas vivos, protegido por uma estátua gigante de Netuno. Formando um corredor com o aquário, enormes vitrines geladas exibem peixes recém-pescados, ostras, percebes, camarões de diferentes tamanhos e cores variadas. O olhar não dá conta de tanto estímulo – o teto iluminado de vitrais policromáticos, o chão com figuras geométricas coloridas, sofás de veludo em forma de conchas, murais imitando fundo do mar, lustres dourados, iluminação azul...

É impossível ficar indiferente à sui generis imersão no mundo marítimo, que levou cinco anos para ficar pronta e consumiu 4,5 milhões de euros (há quem diga que a cifra é bem maior). Tudo saiu da cabeça do casal de proprietários, Miguel e Vanda Nunes, e foi executado por um time de arquitetos, engenheiros e artistas.

A decoração peculiar é uma atração inevitável, mas o que interessa, de fato, é a comida. Essa sim, espetacular, no bom sentido. Nunes Real Marisqueria é um dos melhores (e mais caros) restaurantes de peixes e frutos do mar em Lisboa. Está nesse novo endereço há pouco mais de um ano, mas funcionou por 20 anos na mesma rua, no bairro de Belém.

Tudo fresquíssimo, preparado de diferentes maneiras do vapor à grelha, passando pelo forno e fogão Foto: Patr

PUBLICIDADE

O negócio ali são peixes e frutos do mar da costa portuguesa. Tudo fresquíssimo, preparado de diferentes maneiras do vapor à grelha, passando pelo forno e fogão. Pratos imponentes, pontos impecáveis, preparos simples. Para começar, sugiro amêijoas à bulhão pato (com manteiga, alho, vinho branco e coentro).

O misto de mariscos, uma das melhores pedidas, é um prato exuberante, que chega com dois tipos de lagosta, caranguejos, centollas, camarões de cores e tamanhos variados, ostras e amêijoas. Uma beleza, indicado para duas pessoas, mas serve três, fácil, e custa 220 euros. Outra grande atração é a lagosta basca, servida com ovos fritos e chips de batata. O robalo grelhado no sal é um primor, macio, delicado – e dá direito ao ritual do garçom batendo a crosta à mesa e cortando o peixe habilmente com garfo e colher. Os arrozes são famosos também, de garoupa, lagosta, marisco…Prepare o bolso e faça sua reserva quando for à Lisboa.

Serviço

Rua Bartolomeu Dias, 172 (Belém). Ter-Dom 12h até a meia-noite. @nunes.real.marisqueria