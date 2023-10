Na nova AK Deli tem borscht com latkes, pastrami, lox, salada de ovo…

A primeira coisa que quis saber quando entrei na recém-inaugurada AK Deli foi se tinha borscht com latkes. Tinha. A dupla composta de um shot de sopa de beterraba gelada e uma porção de bolinhos de batata e cebola raladas foi o prato da AK Delicatessen que ficou na minha memória. Misto de deli e restaurante, charmosa e apertadinha, a casa de Andrea Kaufmann funcionou em Higienópolis de 2006 a 2010. Dali, a chef se instalou na Vila Madalena, de 2011 a 2015, depois se mudou com a família para Portugal. Passou três anos por lá e, de volta à cidade, não pensava em voltar a ter um restaurante.

Começou aos poucos, este ano, fazendo uns pratos para delivery nas festas judaicas. Depois inventou caixas para o shabat compostas de pão chalá, velas de mel, pasta de ovos, de fígado e de salmão, picles, salmão, lox e sobremesa, que entrega às sextas-feiras. Daí criou outras caixas variadas, para os outros dias, e, há duas semanas, abriu as portas do AK Deli, no Alto de Pinheiros. Um lugar charmoso, com pé-direito alto e muita luz natural.

Lox e outros pratos da nova AK Deli Foto: FELIPE RAU

O balcão é a alma do AK Deli. Reúne especialidades judaicas das duas vertentes, sefaradita e ashkenazi, além de pratos mediterrâneos, tudo com toques pessoais da dona da casa. Pastas, porções, saladas, lox de salmão, bottarga, pastrami, picles variados, uma delicadíssima abobrinha marinada com toque de hortelã. As porções são vendidas por peso. É impossível escolher uma coisa só. A comida é apetitosa, convidativa, colorida. Então, resta ao cliente fazer uma imersão no mundo judaico…

Pra começar, mish & mash, dupla de patê de fígado e um patê de ovos espetacular (R$ 19, 100g). Chega com torradas finíssimas (o pão é congelado e cortado na fatiadora de frios, antes de ser assado…). O famoso pastrami de língua, assinatura da Andrea, continua impecável, servido em fatias finas com picles (R$ 16, 100g). O lox, salmão marinado em sal, açúcar e especiarias, é imperdível (R$ 49, 100g). No cantinho, crepes, granola, iogurte, doce de leite, uma simpática seleção para o brunch. Você pode se acomodar numa das mesinhas do salão ou ao ar livre, no quintal. Ou levar para viagem.

E ainda tem os pratos do dia, que pode ser varenike de batata com cebola caramelizada e cebola frita por cima, goulash, rosbife com cebola caramelizada, robalo grelhado com tahine e salada… A AK Deli é daqueles lugares que convidam a voltar. Vou fazer isso, com certeza, pelo sanduíche de pastrami (R$ 60), pelo bagel lox (R$ 55)...entre outras coisas.

Serviço

AK Deli

Onde: R. dos Macunis, 440, Alto de Pinheiros.

Funcionamento: 10h/18h (sáb. 10h/16h; fecha dom.)

Encomendas: (11) 91923-4685