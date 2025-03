À primeira vista, o Fresta pode parecer um boteco moderninho qualquer. Longe disso, o novo endereço de Pinheiros é um projeto especial de dois cozinheiros talentosos, o casal Carol Albuquerque (ex- Mani, ex-Rosewood, ex-Refúgio) e Will Vandeven (chef-executivo do Maní). E isso quer dizer que comida e bebida estão a cargo de quem sabe das coisas. Trata-se de um bar-restaurante com tudo bem pensado, bem-feito, bem escolhido. Lugar pequeno, informal, barulhento, com alguns bancos no balcão e mesas espalhadas entre o salão apertadinho e a calçada protegida por um simpático toldo vermelho.

O cardápio é enxuto e dividido em duas partes. “Do nosso bar” traz salame Serra D’Água, da Curiango, desenvolvido para o Fresta (R$ 38); uma pequena seleção de queijos brasileiros e ainda porções como os deliciosos ovos de codorna temperados com vinagre de dashi, amendoim e cebolinha (R$ 26 a porção). Ótima pedida, os legumes marinados incluem conserva de pimentão assado, romã, tomate-cereja, manjericão e jiló tostado, servidos com pão de longa fermentação natural (R$ 39).

Um dos poucos e bons acepipes servidos nos Fresta, novo boteco em Pinheiros Foto: Victor Collor

“Da nossa cozinha” é a seção do cardápio com os (poucos) pratos quentes. A pissaladière não tem nada de tradicional: inspirada no clássico provençal, nas mãos da Carol essa espécie de pizza, ganha ares de tarte tatin com massa folhada, tomates assados, anchovas e cebola caramelizada (R$ 47). Lulas na brasa com jamon, cebolinha e gergelim valem a pedida, a lula chega macia e firme, num molho saboroso e equilibrado (R$ 64). Não deixe de provar a alface romana grelhada com castanha de caju, farofa de pão e sementes de abóbora e girassol (R$46). Grande ideia, o alho-poró vem com molho de vermute, dill e bottarga (R$ 56). A barriga de porco com caldo oriental e o peixe do dia, que faz parceria com kale e tomate confit (R$ 146), completam a seção.

As bebidas seguem o mesmo estilo: poucas e boas. Há vinhos naturais (quase todos), de pequenos produtores nacionais, como a gaúcha Vivente, além de estrangeiros – rótulos da Alemanha, da França e até da República Tcheca compõem a carta enxuta. Os vinhos de combate, brancos, tintos e rosés, da sommelière Gabriela Monteleone, são oferecidos em taça (R$25). Cervejas? São belgas (como o dono da casa). Os coqueteis vão do rabo de galo ao negroni. A seleção musical, à base de vinil, faz parte da coleção da sócia Daniela Cucchiarelli que entrou no projeto junto com outra amiga do casal, Marina Moser.

PUBLICIDADE

Sobremesa? Tem só uma e ela é obrigatória: uma casquinha de chocolate recheada com caramelo salgado, amendoim e sorvete de baunilha (R$ 36). Um escândalo! Mas atenção, o Fresta só abre de quarta a domingo.

Rua Simão Álvares,447, Pinheiros. Quarta a sexta, das 19h às 24h, sábado das 13h às 16h e das 19h até 24h. Domingo, das 13h Às 17h.