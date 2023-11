Está começando a aparecer nos restaurantes japoneses da cidade o atum bluefin do Pacífico, o Thunnus orientalis, espécie migratória, que vive entre a costa oeste dos Estados Unidos e o leste asiático. É um peixe de sabor muito delicado, carne cor de rosa clara e textura macia e firme – as partes mais nobres, como a barriga gorda, que os japoneses chamam de otoro, praticamente derrete na boca. Esse atum é capturado e mantido em fazendas marinhas na região mexicana da Baixa Califórnia e durante um ano e meio recebe alimentação com sardinhas e anchovas.

O atum do Pacífico pesa em média 90 quilos, bem menor que o bluefin do Atlântico (Thunnus thynnus), que passa de 200 quilos. Também custa menos: de R$ 280 a R$ 400 o quilo, enquanto o outro tem preços entre R$ 400 a R$ 800. A pesca de ambos é controlada por cotas anuais.

O atum mexicano que acaba de entrar no cardápio de alguns restaurantes japoneses em São Paulo Foto: Lucas Marco

Em menos de dois meses, seis ou sete restaurantes paulistanos já colocaram o bluefin mexicano no cardápio. Nessa semana, o restaurante Kitchin promoveu o Kaitai, o ritual de corte do peixe inteiro na frente do público. O bluefin foi servido em uma degustação memorável com sushis e sashimis de diferentes partes, comandada pelo sushiman da casa David Rodriguez e o convidado Andre Nobuyuki Kawai, embaixador do sushi no Brasil. O restaurante não colocou o peixe no cardápio fixo, mas recebe duas vezes por semana e oferece como sugestão, em duplas de niguiri – otoro (R$ 117) e toro (R$ 102). O Aima, do mesmo grupo, faz sushi e sashimis com três cortes, akami (R$ 462 a dupla), toro (R$ 108 a dupla) e Otoro ( R$ 126 a dupla).

No Ken Zushi, Douglas Morinaga serve a fatia de sashimi (R$ 35) e a dupla de sushis (R$ 70). No Geiko San, o sushi de bluefin mexicano é vendido por unidade, akami (R$ 40), chu toro (R$ 40) e toro (R$ 50). No Nakka, as duplas vão de R$ 77 a R$ 108.

Telma Shiraishi, do Aizomê e do Aizomê Japan House, está revezando o bluefin do Pacífico e o mexicano, com preços variados. Jun Sakamoto testou o atum mexicano, mas prefere manter apenas o espanhol, do Atlântico. O Goya não está servindo.

Kitchin - Rua Iaiá 83, segunda a quinta das 12h às15h e das 19 às 0h, sexta das12h às15h e das 19h às 0h30; sábado das 12h às 15h30 e das19h às 0h30

Ken Zushi - Rua Barão de Suruí, 190, tel.: 11 95924 2994. De terça a sexta das12h às 15h e das19h às 22h30; sábado das 12h às15h e das 19h às 22h; domingo 12h-16h (fecha no último domingo do mês)

Geiko San - Rua Haddock Lobo, 1416, de domingo a terça das 18h30 às 22h30; quarta e sábado das 18h30 às 23h30

Aima - Av. Brig. Faria Lima, 2232. Segunda e terça das 12h às15h e das 19h às 23h; quarta e quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 0h; domingo das 12h às 23h

Nakka - Rua Pedroso Alvarenga, 890, tel.: 11 93727 9392. Segunda a quarta das 12h às15h e das 19h às 23h; quinta e sexta das 12h às15h e das 19h às 0h30; sábado das 12h30 às 16h30 e das 19h às 0h30; domingo das 12h30 às 16h30 e das 19h às 23h

Aizomê - Alameda Fernão Cardim, 39, whattsapp 11 91296 4199. Segunda a domingo das 11h30 às14h30; segunda a sábado das 18h às 22h