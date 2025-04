O novo restaurante do Masp

Está em cartaz no novo prédio do Masp uma mostra permanente dedicada a alimentar o corpo e a alma. Sem pirotecnia nem sobreposições entre sabor e visual, a chef Manu Ferraz expõe um Brasil autêntico, em que a excelência está na simplicidade, nos perfumes, sabores e texturas. Conceito e cardápio do novo A Baianeira não poderiam ser mais adequados ao ambiente de pé direito alto, no térreo do recém-inaugurado edifício Pietro Maria Bardi, onde a luz natural entra por enormes janelas de vidro e os clientes têm o privilégio de sentar na icônica cadeira girafa, de Lina Bo Bardi. Depois de dez anos no subsolo do museu, A Baineira agora tem entrada pela avenida Paulista.

Enquanto decide o que vai comer, peça a dupla de mini pães de queijo – um recheado com carne de panela e finalizado com ovo de codorna frito e o outro com vinagrete de abobrinha (R$ 36). Não sei se você sabe, mas o pão de queijo, que a chef aprendeu a preparar com a avó no Vale do Jequitinhonha, onde nasceu, é um dos melhores da cidade.

A chef do restaurante A Baianeira, Manu Ferraz Foto: Nani Rodrigues

Entre as novidades do cardápio, a vieira com banana e calda de maracujá é notável (R$ 46), apenas selada e com a textura macia. Tem também um mini arroz verde, com ervas, jambu e chips de presunto cru (R$ 44). O galeto ao falso molho pardo é uma grande pedida, tostadinho por fora e com a carne macia e cheia de sabor. Vem com molho escuro, espesso e brilhante, à base de chocolate e temperos, acompanhado de cogumelos e purê de mandioquinha (R$ 78). Serve duas pessoas fácil.

Mais saboroso que bonito, o nhoque de batata doce roxa também é novo, servido com molho de requeijão de corte e beiju ($78). Baião de dois sirizudo é uma colab entre a moqueca e o prato com feijão de corda, picante e com leite de coco, servido com chips de pão de queijo (R$78). Bem bom, rivaliza com a famosa moqueca de banana da terra e ora-pro-nóbis da chef (R$75).

E ainda tem o prato do dia, que vai do estrogonofe da terça-feira (R$ 89) à feijoada às quartas e sábados (R$ 85), com costelinha defumada, carne seca, linguiça, couve, laranja, farofa, banana da terra e molho de pimenta – quem não provou a feijoada da Manu está perdendo. Na sobremesa, vá de amor aos pedaços, bombocado de mandioca e sorvete de abacaxi (R$ 36).

Tudo ali é bem pensado, da coordenação geral de Thiego Montiel à carta de vinhos assinada pela dupla Dani Bravin e Cássia Campos, passando pelos coquetéis da Chula Barmaid. Você precisa ir conhecer – mal abriu e os gringos já descobriram o lugar. Além do restaurante, tem o café, com ótima carta de comidinhas. Mas desse vou falar outro dia.

Av. Paulista, 1510, Bela Vista, Edifício Pietro Maria Bardi (piso térreo). Restaurante: Terça a sexta das 11h30 às 15h, sábado e domingo das 11h30 às 16h. Café: terça das 10h às 20h, quarta e quinta das 10h às 18h, sexta das 10h às 21h, sábado e domingo das 10h às 18h. Reservas: whatsapp 11 91107 4074.