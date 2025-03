Você pode não gostar do ambiente, com grafites de gueixas e samurais nas paredes de tijolinho branco, flores estampadas perto da escada, luz baixa, e, especialmente, da música ao vivo do restaurante ao lado, interligado. Mas, há pouquíssimas chances de não gostar da comida do Omakase Nihon. A cozinha do novo restaurante do Campo Belo é surpreendente.

A casa está sob o comando de dois sushimen experientes. Fábio Sato passou pelo Watanabe, pelo Maguro e pelo Kazuo; e Fábio Seidy trabalhou no Hotel Prince Karuizawa, no Japão, e por aqui, atuou no Kinoshita, Aizomê, Murakami e Kazuo.

A dupla caprichou no cardápio tanto do omakase, a degustação servida no balcão, como à la carte. Não faltam produtos sofisticados: da água viva importada do Japão ao atum bluefin, incluindo ouriços frescos, centolla, ovas, enguia, wagyu…

O niguiri de enguia está entre as atrações da degustação realizada no balcão do Omakase Nihon, no Campo Belo Foto: Milena Duzzi

A degustação tem grandes momentos: os camarões picantes vêm levemente cozidos e empanados num tempurá notável, delicado, sequinho. O ouriço, fresquíssimo, chega sobre uma porção de gohan com salmão e ovas de mujol, acompanhado de algas crocantes e uma colher de madeira: você pega a alga com as mãos, usa a colher para colocar o recheio, dobra delicadamente …que delícia! Tem baterá de centolla, com arroz crispy e ovas; hossomaki ume shisô, o rolinho recheado com umeboshi e shisô; E uma seleção de sushis sofisticados que varia conforme o dia – torça para ter toro de bluefin.

PUBLICIDADE

Entre os quentes, guioza de wagyu e yakisoba de frutos do mar. O black cod é uma grande pedida, grelhado, com a superfície tostada e o interior úmido e brilhante, servido com cogumelos variados.

Longe de ser barato, o omakase de 14 etapas (menu-degustação) tem ótima relação entre o preço e a qualidade dos produtos, R$ 349 por pessoa. As opções à la carte também não assustam, como por exemplo o hotate ebi misso, que traz vieiras e camarões grelhados na frigideira com molho de missô (R$ 79); ou o carpaccio de haddock com molho ponzu, layu e cebolinha (R$ 59). Quer saber? Ponha o Omakase Nihon no radar.

Rua Antonio de Macedo Soares, 1377, Campo Belo. De Terça a sexta, das 18h às 23h30, sábado direto, das 12h às 23h30, domingo, das 12h às 22h. @omakasenihon