O ambiente do Just a Bite é feito sob medida para um almoço descontraído Foto: Lais Acsa

Você bate o olho na travessa com aspargos, tomates e cogumelos assados e pensa: opa, é isso que vou querer. Aí olha a outra, com berinjelas, couve-flor, cenouras, brócolis. Logo vê vários potes na bancada que divide cozinha e salão: ovo cozido, guacamole, homus, pasta de pimentão… Hum, lascas de atum, azeitonas…Dá vontade de pedir tudo!

Fui duas vezes na mesma semana ao recém-inaugurado Just a Bite e pretendo voltar… O negócio ali é comida sem disfarces. Coisa da chef-consultora Ana Soares, craque na preparação de produtos de qualidade em diferentes texturas, temperados com sabedoria e delicadeza. Quem conhece os livros e restaurantes em Londres de Yotam Ottolenghi vai reconhecer no Just a Bite o estilo. Mas a vantagem por aqui é a leveza nas preparações, que pode faltar nas casas de Ottolenghi, onde as ideias e composições são incríveis mas os sabores são quase sempre muito intensos.

O cardápio é composto de pequenas porções, montadas sobre três bases assadas: placas de sementes; placa de massa de pastel ou fatia de vegetal. A composição leva sempre uma pasta, homus de cenoura, de grão de bico, queijo chancliche, coalhada…Tudo é montado na hora.

Steak tartare com maionese de raiz forte, servido em um cone crocante de massa de pastel Foto: Lais Acsa

PUBLICIDADE

Comece com a sopa do dia, gelada de beterraba, nos dias quentes, ou abóbora com gengibre e laranja, no frio (R$ 17). A salada caprese em bites é imperdível: são triângulos de massa de pastel cobertos com mini tomates assados, stracciatella, molho de manjericão e bastante queijo ralado por cima (R$ 32). Meio-oriente é uma placa de sementes coberta com homus, coalhada, couve-flor, kale crocante e semente de girassol (R$ 25). Feira-chique leva placa de pastel com pasta de feijão, vinagrete de pimentas, chancliche e chips (R$ 25). Pupunha bite vem com palmito, tomate assado e stracciatella. Quer uma dica? Divida tudo, mas nem pense em compartilhar a niçoise da casa, com lascas de atum, ovo cozido, pasta de azeitona, pasta de pimentão, azeitona e rúcula, montada sobre uma placa de polenta (R$ 30). Tem um steak tartare saborosíssimo, com maionese de raiz forte, servido em um cone crocante de massa de pastel.

São quatro sobremesas. Minha ordem de preferência é a seguinte: placa merengada, um merengue coberto com frutas assadas e sementes de romã; frutas assadas no tabuleiro, uma placa integral com frutas e chantilly de ovelha; banana assada na placa integral com crocante de coco e manteiga de mel e castanhas; brownie de frutas vermelhas frescas com chantilly de ovelha. Elas custam R$ 28. Tem drinques, cervejas e vinhos, inclusive em taças. O lugar é perfeito para o almoço, arejado, simpático, com mesas ao longo do balcão, na entrada e num terraço nos fundos.

Rua Pais de Araújo, 171, Itaim. Segunda e terça, das 11 às 18h, quarta a sábado até as 22h. Fecha domingo.