Ristorantino Caffe abre no Shopping Pátio Higienópolis

Não tem erro. Nunca comi mal (e nem mais ou menos) no Ristorantino. O negócio na casa de Ricardinho Trevisani, que tem Henrique Schoendorfer no comando da cozinha, é comida italiana refinada, clássica, bem executada. Além disso, o serviço é sempre atencioso e competente. Por isso, corri para conhecer o Ristorantino Caffe assim que soube da inauguração, na semana passada, no Shopping Pátio Higienópolis.

Instalada no lugar do Ristô, do mesmo grupo, a nova casa tem o DNA do Ristorantino: cozinha italiana clássica, porém com um cardápio simplificado, algumas novidades, ambiente mais descontraído e preços um pouquinho (pouquinho mesmo) menores – exceto os mesmos pratos da matriz.

Polpetone r raviolini de batata e alho-poró na manteiga de sálvia, do novo Ristorantino Caffè Foto: Renan Magalhães/Estúdio Lumine

A lasagna ao ragu de vitela, com glace, creme de grana padano e trufas negras, um clássico da casa, está lá (R$ 149), assim como um dos melhores linguini alle vongole da cidade, impecável, fresco, perfumado, picante na medida, com a massa al dente sem exageros (R$ 99). Só de pensar, dá vontade de voltar lá para repetir – sou fã de carteirinha desse prato e o do Ristorantino está entre meus favoritos, junto com o do Gero e o da Casa Europa.

Mas há ótimas novidades. Para começar, lombo de bacalhau em lascas, empanado em tempurá levíssimo, acompanhado por molho tártaro e uma indispensável fatia de limão-sicliano (R$ 98). Outra nova e bela pedida é o polpettone: pequeno, vem recheado com mussarela, coberto por mussarela derretida e com um molho de tomates muito delicado. Para completar, mini ravioli de batata com alho-poró e manteiga de sálvia (ou arroz branco, para quem preferir). Custa R$ 91. O peito de pato assado com molho de laranja, servido com mini gnocchi de sêmola é outra boa estreia (R$ 129). Duas novas sobremesas incluem panna cotta de iogurte com calda de tangerina, granita e mini gelatina de grappa (R$ 39); e o tartufo nero fredo, um choux cream de chocolate amargo, bem crocante, recheado de creme de chocolate belga, mousse de avelã e sorvete de nata (R$ 41).

O restaurante é pet friendly, vou voltar lá com o meu cachorro Benedito, assim que o terraço com mesas ao ar livre for inaugurado, no feriado de 12 de outubro.

Serviço

Ristorantino Caffe

Onde: Shopping Pátio Higienópolis - av. Higienópolis, 618