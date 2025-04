Da próxima vez que der vontade de comer um sanduíche, vá conhecer o IXE, na Pompéia. É um lugar pequeno e charmoso, instalado em uma esquina, sem ostentação – pensando bem, as prateleiras que dividem cozinha e sala são um luxo, repletas de potes, bisnagas e vidros com molhos e temperos de todas as partes do mundo. Você não vai encontrar misto quente, hot-dog, croissant e nem hambúrguer ali. O negócio do dono da casa, Caio Baronti, é bem outro. Com passagem por vários restaurantes, entre eles Manì e Z-Deli, ele e o irmão Davi, montaram um cardápio que passa longe do óbvio. Os sandubas são deliciosos, suculentos, com molhos e combinações instigantes, recheio farto, quase sempre servidos em brioche fofinho e corado. São quinze opções de sanduíche, além de saladas e algumas entradas.

Um dos bons sanduíches servidos no IXE, no bairro da Pompéia Foto: Renata Carlini

Um dos meus favoritos foi o de camarão: leva camarões grandes, macios e firmes, cortados em pedaços, omelete e uma espécie de coleslaw com maionese oriental (R$ 42). O frango coreano é outra boa sugestão, com pedaços de frango agridoce frito, coleslaw, picles e maionese apimentada (R$ 38). Tem três versões de rosbife (impecável, feito na casa), gostei bastante do que vem sobre uma fatia de pão de fermentação natural, com molho tártaro, picles de pepino e de cebola roxa, daqueles com a textura crocante e sabor equilibrado (R$ 42). O pastrami da casa é servido em pão de fermentação natural, com picles, mostarda e coleslaw (R$ 46).

Tem três beirutes vegetarianos, em pão sírio. Provei o de brócolis com recheio que combina homus de abóbora, queijo, alho frito, coleslaw e maionese apimentada (R$ 38). Bem bom. Para não dizer que o IXE não tem hambúrguer, o cardápio traz dois smashes de linguiça suína, um com barbecue de goiaba e outro com picles de jalapeño. Não provei o fixe, de peixe, mas gostei bastante do “peixe e fritas”, uma entrada: são filés de peixe empanados, servidos com batatas fritas e dois molhos, pasta de ervilha condimentada e molho tártaro (R$ 40). Na sobremesa, a torta de chocolate com mousse de amendoim, paçoca e calda de caramelo salgado (R$ 22) é a grande pedida.

PUBLICIDADE

Ixe Sanduíches de Drinques - Rua Cotoxó 404, Pompéia. Abre todos os dias, durante a semana, de segunda à sábado, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Domingo das 13h às 22h.