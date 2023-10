Por que não há brasileiros entre os 50 melhores bares do mundo?

O World’s 50 Best Bars acaba de divulgar a lista anual dos 50 melhores bares do mundo. No topo dela está o Sips, de Barcelona, seguido pelo Double Chicken Please, de Nova York, e pelo Handshake Speakeasy, da Cidade do México. Não há nenhum brasileiro no ranking - fato que se repete desde 2020; em 2019, o Guilhotina, com Márcio Silva no balcão, deu as caras na lista na 15ª colocação.

“Entrar em uma lista como a do 50 Best requer um investimento alto em viagens [para atrair jurados], guests e etc. Tem a ver com a qualidade da coquetelaria, mas não é só isso. Não acho que se bebe pior em São Paulo do que em outras partes do mundo”, pondera Gilberto Amendola, do Balcão do Giba.

Já na lista estendida, que elenca bares da 51ª a 100ª colocações, há dois brasileiros: o Tan Tan, de Thiago Bañares, foi listado na 56ª posição, enquanto o Subastor, cujo balcão tem Fabio La Pietra como líder criativo e Alex Sepulchro como head bartender, está na 58ª posição.

“No próximo ano, acredito que aumentaremos nossa presença na lista. A gente teve o World Class em São Paulo no mês passado e, consequentemente, muitos profissionais, jurados internacionais, estiveram por aqui e visitaram nossos bares. Tenho a impressão que isso vai refletir nos votos do próximo ano”, aposta Giba.

Confira a lista completa do World’s 50 Best Bar 2023.

Os 50 melhores melhores bares do mundo