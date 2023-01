Prato da Sorte: Aizomê serve ozoni na primeira semana de janeiro

Conhecido pela cultura e gastronomia, o Japão também ganha destaque por suas lendas e tradições. Uma delas gira em torno do ozoni, prato que será servido no restaurante Aizomê da Japan House dos dias 3 a 8 de janeiro.

O ozoni é uma sopa que leva mochi (bolinho de arroz glutinoso) como ingrediente principal, além de dashi vegetariano, gobō, cenoura, acelga, horenso, shitake e cebolinha e promete trazer prosperidade para o ano que chega.

O prato, que será servido como entrada a R$ 28, é preparado pelos japoneses no primeiro dia do ano. Trata-se de uma tradição do século 15, quando o mochi era oferecido aos deuses na noite da virada e consumido em forma de sopa para atrair prosperidade, saúde e felicidade.





Serviço

Ozoni Aizomê

Data: 3 a 8 de janeiro

Telefone: (11) 2222-1176 e (11) 91296-4199

Endereço: Av. Paulista, 52 – Bela Vista

Horário de Funcionamento: De terça a domingo, das 11h30 às 16h30

Aizomê Jardins

Telefone: (11) 2222-1176

Endereço: Al. Fernão Cardim, 39 - Jardim Paulista

Horário de Funcionamento: 11h/14h30 e 18h/22h (dom., até a 16h)

