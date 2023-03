Anchoïade Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Por Patricia Ferraz Anchoïade Esta pasta de anchovas provençal é versátil e fácil de preparar Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Pasta de anchovas, que os franceses chamam de anchoïade, é uma receita provençal, rústica e muito saborosa, geralmente servida com crudités, vegetais crus acomodados em um prato. É um belíssimo aperitivo para se comer com as mãos – os vegetais que melhor combinam são cenoura cortada em bastão, couve-flor, salsão, erva-doce, endívias e tomates, cujo sabor delicado não disputa atenção com a mistura que leva também alho, alcaparras, azeite e, opcionalmente, nozes ou amêndoas. De acordo com historiadores de comida, a anchoïade é descendente direta do garum, o tempero de peixe fermentado muito usado nos tempos do Império Romano (e que anda aparecendo em algumas cozinhas contemporâneas, na onda de fermentação, mas esse é outro assunto). Tradicionalmente, é amassada no pilão, mas você pode usar o processador, sem problemas. Porém, cuidado para não transformar tudo numa mousse, a anchoïade deve ser uma pasta mas com pedaços de anchova, alcaparra, alho e amêndoas ou nozes. Ah, vai bem também com torradas e faz ótimo molho para o espaguete!