Espaguete com salada de abobrinha e feta Foto: ALEX SILVA/ESTADAO Por Patricia Ferraz Espaguete com salada de abobrinha e feta Ideal para o verão, esta receita de massa é fácil de preparar e entrega delicadeza Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

Perfeita para o verão, essa receita combina salada de abobrinhas cruas, ervas aromáticas frescas, queijo feta e linguine. A massa é quente, o molho frio – você prepara o molho enquanto cozinha a massa. Usei abobrinha cortada em fatias finas (julienne) que fazem ótimo equilíbrio com a delicadeza do linguine. Se preferir, rale as abobrinhas, porém, nesse caso, deixe escorrer em uma peneira por uns 10 minutos, para não juntar muita água.