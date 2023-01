Frango assado com tâmara e alcaparras Foto: ALEX SILVA/ESTADAO Por Patricia Ferraz Frango assado com tâmara, azeitona e alcaparra Prática, esta receita promete desmentir quem acha frango assado sem graça Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

Eis uma receita para desmentir quem acha frango sem graça. Esse aqui, um clássico oficialmente chamado de frango à Marbella, é quase um banquete – ok, talvez eu esteja exagerando um pouco… mas é tão bom que até o chef Yotam Ottolenghi costuma prepará-lo para receber grupos de amigos em casa, como ele conta em Simples (Companhia de mesa, 2020). O cara sabe tudo de cozinha, é autor de vários livros e dono de seis restaurantes em Londres. A preparação não tem erro, começa com a marinada do frango (de duas horas a dois dias, conforme sua disponibilidade de tempo, mas quanto mais, melhor o sabor). Depois é só levar ao forno o frango, com a marinada, regar com vinho, espalhar as tâmaras, azeitonas e alcaparras na assadeira, cobrir com papel alumínio e esperar 50 minutos. O molho fica uma pasta caramelizada…um espetáculo.