Paccheri de verão com cogumelos e missô

1 . Cubra os cogumelos secos e o missô com 1 xícara de água fervente e deixe por 10 minutos.

2 . Derreta a manteiga em uma frigideira grande (que comporte a massa ) até começar a dourar. Ponha o alho, as folhas de tomilho e o óleo de oliva. Misture bem e tire do fogo.

3 . Cozinhe a massa em 4 litros de água fervente com 2 colheres (sopa) de sal até que esteja macia, mas firme. Escorra.

4 . Volte ao fogo a frigideira com a manteiga, acrescente o alho picado, refogue por 30 ou 40 segundos, junte os cogumelos frescos. Escorra os cogumelos secos (reserve o líquido) e ponha na frigideira. Refogue por 5 minutos.

5 . Adicione a água com missô e o vinho branco e cozinhe por mais dois minutos. Prove, tempere com sal e pimenta.