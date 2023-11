Pissaladière pizza provençal

Descasque a cebola e corte em fatias finas. Refogue a cebola em fogo baixo, em uma frigideira com 25g de azeite, o tomilho, o louro e um pouco de sal. Mexa até dourar por inteiro. Tire do fogo e reserve.

4 . Descasque a cebola e corte em fatias finas. Refogue a cebola em fogo baixo, em uma frigideira com 25g de azeite, o tomilho, o louro e um pouco de sal. Mexa até dourar por inteiro. Tire do fogo e reserve.

5 . Pincele azeite em um refratário pequeno, ponha os mini-tomates, tempere com sal e asse por 20 minutos. Tire do forno.