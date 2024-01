Rosbife com alcaparra frita

Pincele a carne com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino

1 . Pincele a carne com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino

Aqueça bem o óleo em uma frigideira ou panela grande que comporte a carne inteira. Doure a carne, virando de vez em quando, para pegar cor em todos os lados. Quando estiver quase pronta, pingue uma colher (sopa) de água no fundo da panela e passe a carne para pegar cor.

2 . Aqueça bem o óleo em uma frigideira ou panela grande que comporte a carne inteira. Doure a carne, virando de vez em quando, para pegar cor em todos os lados. Quando estiver quase pronta, pingue uma colher (sopa) de água no fundo da panela e passe a carne para pegar cor.

Tire a carne do fogo, ponha numa tábua e enrole em um filme plástico – faça várias camadas, apertadas, para manter os sucos na carne. Deixe esfriar, enrolada, na geladeira, por pelo menos duas horas, até o momento de fatiar.

3 . Tire a carne do fogo, ponha numa tábua e enrole em um filme plástico – faça várias camadas, apertadas, para manter os sucos na carne. Deixe esfriar, enrolada, na geladeira, por pelo menos duas horas, até o momento de fatiar.

Misture o azeite, o limão e a mostarda. Tempere com sal e pimenta e prove. Ajuste, se necessário

4 . Misture o azeite, o limão e a mostarda. Tempere com sal e pimenta e prove. Ajuste, se necessário

Aqueça o azeite em uma frigideira e frite as alcaparras até ficarem crocantes. Escorra em papel toalha.

5 . Aqueça o azeite em uma frigideira e frite as alcaparras até ficarem crocantes. Escorra em papel toalha.