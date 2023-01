Salada da sorte com lentilhas e uvas assadas

Salada com lentilhas e uvas assadas

Essa salada é uma espécie de talismã para o Réveillon. Combina dois ingredientes indispensáveis na passagem do ano: lentilhas, que atraem fartura, e uvas, associadas à fortuna. Mas ainda que não acredite que a sorte possa chegar pela boca e dispense os rituais na passagem do ano, experimente essa salada. É deliciosa, fácil, rápida e pode ser feita na véspera e guardada na geladeira! Usei uvas roxas, mas use as que preferir.

Ingredientes 4 xícaras de lentilhas cozidas e escorridas

2 ou 3 cachos grandes de uva sem caroço

2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

4 colheres (sopa) de melado de romã

2 colheres(sopa) de azeite

1/2 xícara de salsinha picada

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto Preparo 1 Lave e seque bem as uvas

2 Coloque-as em uma assadeira e leve ao forno por aproximadamente 25 minutos

3 Tire do forno

4 Coloque as lentilhas cozidas e as uvas assadas em uma tigela

5 Misture delicadamente e tempere com azeite, sal e pimenta

6 Adicione, aos poucos, o vinagre balsâmico e o melado de romã. Prove a cada adição até chegar ao seu gosto

7 Misture a salsinha picada, cubra com um filme plástico e deixe na geladeira até a hora de servir