Salada de melancia, melão e mussarela

1 . Ponha numa tigela os cubos de melancia e melão e misture, delicadamente, com as mãos.

2 . Misture em uma tigela pequena o azeite, o suco e as raspas de limão, tempere com sal e pimenta.