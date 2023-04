A lista de pratos pensados especialmente para a celebração do Pessach – entre os dias 05 e 13 de abril – é grande. Vai de entradas como os bolinhos de peixe (Gefilte fish, R$ 64,00 – 5 unidades/380g) acompanhados de chrein (R$ 143,00 - Kg), pasta de raiz forte com beterraba, e pratos principais como a lasanha de matzá com espinafre e cogumelos (R$ 151,00 – Kg), a panqueca com recheio de batata (R$ 32,50 - 330g) e o nhoque de batata sem trigo (R$ 24,70 - 300g) até uma seleção de bolos festivos, como o cremoso de chocolate (R$ 33,80 - 410g) e o bolo de fécula com limão (R$ 31,90 - 240g), receita sefaradi com massa leve e fofa.

Almôndegas com molho de jabuticaba, uma das atrações do cardápio especial para a Pessach na Casa Santa Luzia Foto: Iara Venanzi

Entre clássicos, novidades e colaborações feitas com os chefs consultores Carlos Siffert e Paola Biselli, são mais de 80 opções de entradas, pratos principais e sobremesas pensadas especialmente para a ocasião. Os pratos estão disponíveis no balcão da loja até o dia 06 de abril.

Novidades no cardápio em parceria com o chef Carlos Siffert são as Almôndegas com Molho de Jabuticaba (R$ 150,00 – Kg). Também conhecido como Kabab Garaz, a receita é composta por pequeninas almôndegas servidas com um denso molho da fruta. E ainda opções de sobremesas bem brasileiras para acompanhar o cardápio judaico. A cocada de forno (R$ 106,00 - 850g) entra nessa lista.

Cocada de forno é uma das sobremesas brasileiras inseridas no cardápio da festa judaica Foto: Iara Vendrizzi

Esse período de festa marca ainda o início da parceria do supermercado com o Museu Judaico de São Paulo. Quem for até a loja pode adquirir, além dos itens do cardápio especial, uma das ecobags com ilustrações de pratos típicos da culinária judaica e brasileira com valor revertido como doação ao museu.

Alameda Lorena, 1471, Jardins. Segunda a sábado das 7h30 às 20h30, tel.: (11) 3897-5023, (11) 3897-5012 ou (11) 3897-5013

