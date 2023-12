Uma caixinha com etiquetas e cartões para anotar impressões, memórias e informações sobre a bebida. Com esse kit em mãos, os amantes de vinho conseguem organizar a adega e ainda guardar avaliações preciosas sobre um vinho especial, como origem, quando foi provado, quem estava presente na degustação e outras informações.

Para a idealizadora do produto, a personal organizer Alessandra Melo, no universo do vinho cada garrafa conta uma história, por isso a importância das anotações sobre a bebida.

Os kits da Koselig para organizar a adega de vinhos Foto: Alessandra Melo

“As etiquetas são portais para memórias sensoriais inesquecíveis”, acredita Alessandra, que também teve o capricho de pensar em um design, além de elegante, funcional, com espaço suficiente para cada detalhe sobre o vinho: uva, safra, região, tempo certo de consumo e harmonização com alimentos. Na parte de trás das etiquetas há um para registrar experiências sensoriais, ocasiões especiais e até combinações gastronômicas memoráveis.

Há várias opções de kits, que custam a partir de R$ 149.

Encomendas no site da Koselig: https://koselig.com.br/ e no Instagram @feelkoseling