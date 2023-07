Primeira brigadeiria do Peru ajuda crianças com câncer

Não é exatamente óbvio explicar o que é um brigadeiro no Peru. No entanto, o paladar adocicado do país e a história de Juliana Oliveira, ajudam. Diagnosticada com um câncer de cólon, a advogada e mãe de dois meninos, um de 8 e outro de 5 anos, sentiu-se tão acolhida pelos limenhos que começou a agradecê-los com paneladas de brigadeiro, enroladas sem rigor, mas com muito carinho.

Os elogios não compensaram a descoberta da incurabilidade da doença, mas impulsionaram a mineira de Juiz de Fora a achar um propósito: “Se para mim que tinha família, rede de apoio e trabalho não era fácil, imagina para as crianças? Ainda mais as com menos recursos, porque aqui o acesso à saúde é muito complicado”.

Desabrochava aí a Bombrigadeiro, que, com suas vendas, arrecada fundos para a Albergue Inspira, ONG que funciona como lar pediátrico para pacientes infantis de baixa renda. Apenas com loja virtual, a primeira brigadeiria do Peru lista dez sabores tradicionais (como chocolate ao leite, crème brulée e churros e amêndoas, que custam S/ 3,90, algo como R$ 5,20) e outros 12 especiais (caso do camafeu de nozes, do uísque com laranja e do de mirtilo, que custam S/ 4,90 ou R$ 6,60), renovados ao longo do ano.

Um pouco pelo boca a boca, outro tanto por terem caído no gosto de influencers locais, as bolinhas vão ganhando produtos sazonais, como ovos de páscoa e panetones. À linha existente de docinhos, Juliana somou ainda palhas e shots, que estão sendo requisitados sobretudo para casamentos. Mais: ela está desenvolvendo duas versões exclusivas, uma de matchá e outra de missô, para o restaurante Osaka (símbolo da comida nikkei desde 2005).

“Brinco com as minhas memórias de infâncias, com os gostos dos meus filhos e com isso também mostro para eles que por mais desafiador que tudo pareça, a gente não pode desistir nunca, porque sempre tem uma boa causa para defender”, justifica a empreendedora.

Por não desistir, vale mencionar que, a cada 15 dias, ela vai sozinha a Houston, nos Estados Unidos. Integra um grupo de estudos experimentais em câncer de cólon durante três dias, submete-se a medicamentos pesados e regressa a Lima.

Mal-estares e saudades à parte, nada que impeça a Bombrigadeiro de entregar 4500 brigadeiros por mês. “É engraçado, aqui o leite condensado não tem padrão e não tem creme de leite de caixinha, por isso, cada remessa pede atenção e ajustes para manter a cremosidade e o nível de açúcar”, revela Juliana. “Dá uma trabalheira, mas são bocaditos de doçura e amor para driblar os dias mais amargos da doença”, justifica.

Bombrigadeiro

Encomendas e informações: bombrigadeirope@gmail.com ou pelo perfil de Instagram @bombrigadeiro.peru.