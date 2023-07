Detalhe dos equipamentos da micro destilaria onde é produzido o Jardim Botânico Gin Foto: Rodolfo Regini

Processos de fabricação são sempre interessantes. Com o gin não é diferente. Por isso a São Paulo Urban Distillery, que produz o Jardim Botânico Gin, resolveu abrir as portas uma vez por semana para receber convidados fãs da bebida e profissionais do setor na micro destilaria localizada no “bar secreto” do Drosophyla Bar.

A São Paulo Urban Distillery (SPUD) é a primeira destilaria urbana de São Paulo. É comandada pelo mestre destilador Robert Adair, que detalha, durante a visita, o passo-a-passo da fabricação do Jardim Botânico Gin, premiado no SIP Awards 2022 – Double Gold e Package Design Gold; no Yellow Line Design Awards, NY Intl Spirits 2022 – Brazil Gin Producer of the Year; no SF World Spirits 2022 – Gold e no London 2021 – Gin of the Year Gold.

Fãs da bebida e profissionais do setor podem conhecer detalhes do processo de fabricação do Gin na micro destilaria localizada no "bar secreto" do Drosophyla Foto: Rodolfo Regini

A história da icônica garrafa da bebida, feita à mão, inspirada no Marco Zero de São Paulo, também é assunto durante a visita à destilaria, realizada sempre às quartas-feiras, às 19h, até dezembro, via agendamento prévio.

A destilaria SPUD ocupa uma área vizinha ao “bar secreto” do Drosophyla, no andar superior do casarão centenário, e que já ocupa o lugar de um dos mais charmosos da cidade.

Os interessados podem adquirir os convites no portal da Feverup: https://feverup.com/m/128521.

São Paulo Urban Distillery, no Drosophyla Bar - Rua Nestor Pestana, 163 - Consolação. Tel: 11 3120-5535.