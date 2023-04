Prova do MasterChef Espanha deixa pelo menos 40 pessoas com intoxicação alimentar

Ao menos 40 pessoas tiveram intoxicação alimentar após consumirem pratos servidos em prova do MasterChef Espanha. A intoxicação em massa foi denunciada por uma usuária do Twitter, que relatou que ela e mais quatro convidados tiveram de ir ao hospital na noite seguinte à gravação. A prova foi gravada em janeiro, mas só foi ao ar no último domingo (9).

O desafio era simples: os participantes do reality tiveram de preparar pratos diferentes para mais de 120 trabalhadores da L’Oceanografic de Valença, em celebração ao aniversário de 20 anos do maior aquário da Europa.

Os participantes foram divididos em duas equipes, que tiveram de elaborar três pratos diferentes. O cardápio da prova era uma mescla de comida mediterrânea e indiana, e a maioria dos pratos continha frutos do mar. As receitas envolviam ingredientes como mexilhões, algas, moluscos e ostras.

A prova foi supervisionada pela chef Rakel Cernicharo, que desde o início alertou que os participantes do reality estavam errando no preparo dos pratos e no contato com os ingredientes. No entanto, não havia suspeitas de que os ingredientes pudessem causar uma intoxicação em massa.

Não se sabe ao certo quantas pessoas foram, de fato, intoxicadas, mas vários dos contaminados se manifestaram depois da primeira denúncia no Twitter.

Os produtores do programa emitiram um comunicado oficial pedindo desculpas pelo ocorrido.”Nós do MasterChef lamentamos muito o mal-estar manifestado por alguns participantes do programa. Este é um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef Espanha, um programa que tem como prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas”.