Quais são as comidas mais desperdiçadas?

O site americano Taste of Home divulgou um estudo que mapeia quais são os alimentos e ingredientes mais desperdiçados pelos americanos. A pesquisa foi feita pela HelloFresh, e os resultados são previsíveis - porém preocupantes.

A pesquisa apontou que os estadunidenses gastam, em média, 3.000 dólares por ano em alimentos desperdiçados, equivalente a mais de 15.000 reais. Segundo os participantes, 70% da comida é desperdiçada pois o prazo de validade expira antes do alimento ser consumido. Grande parte dos entrevistados disse que simplesmente “esquecem” que compraram os produtos, e os alimentos acabam indo para o lixo.

Claro que o desperdício exagerado incomoda os americanos. De acordo com a pesquisa, mais de 70% dos consumidores afirmam que se sentem culpados ao jogar a comida no lixo. Segundo os entrevistados, o problema começa no mercado. 20% dos participantes disseram que exageram na hora de fazer as compras do mês, e acabam comprando muitos alimentos que não são consumidos.

O alface é o ingrediente mais desperdiçado pelos americanos, seguido pela banana e o leite. Confira o top 10 dos alimentos que mais são mal-aproveitados pelos estado-unidenses:

Alface Banana Leite Maçã Pão Avocado Alimentos de delicatessens (queijo, carne, enlatados, etc.) Ovo Carne vermelha Cenoura

Por fim, a pesquisa analisou como os americanos estariam dispostos a frear todo esse desperdício. 55% dos entrevistados afirmaram que estão dispostos a aproveitar os alimentos de forma criativa em refeições futuras. 37% preferem regular e planejar suas refeições para aproveitar toda a comida, e 17% disseram que gostariam de aproveitar as sobras usando-as em adubos e compostagem.

O cenário preocupante, obviamente, não é exclusivo dos Estados Unidos. Em 2022, o Boston Consulting Group divulgou um estudo que projetou que, em 2030, o desperdício de comida no mundo chegará a 2,1 bilhões de toneladas de alimentos por ano. A pesquisa estima que o prejuízo financeiro em 2030 será de 1,5 trilhão de dólares, equivalente a quase todo o PIB do Brasil.

