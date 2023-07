Foram avaliadas 10 marcas de linguiça toscana, a favorita do churrasco, neste teste de Paladar Foto: LEO MARTINS

A linguiça toscana é escolha sempre certeira para o churrasco. De fácil preparo e com uma quantidade de gordura que garante a suculência da carne assada na brasa, ela costuma agradar a gregos e troianos. O valor mais acessível em comparação às demais carnes do mercado também conta pontos.

“A toscana é uma das favoritas do churrasco do brasileiro por conta da facilidade na produção, ela não tem um tempero muito elaborado, mais fácil de agradar a paladares variados”, acredita o churrasqueiro Rafael Soares, um dos jurados convidados para o teste de Paladar.

Os jurados avaliaram características como textura, aparência, sabor e composição Foto: LEO MARTINS





Continua após a publicidade

Foram testadas 10 marcas vendidas nos supermercados para ajudar você, leitor, a fazer as apostas que mais valem a pena com relação à qualidade e sabor da carne.

Convidamos um time de cinco jurados para avaliar sabor, textura, aparência e composição dos produtos disponíveis nos supermercados. Estiveram no teste realizado na loja e charcutaria Jais Handmade, no bairro do Morumbi, em São Paulo, o chef Giovanni de Moraes Argeri, do Piselli; o chef Tuca Mezzomo, do Charco; o cozinheiro Egon Jais, da charcutaria Jais Handmade; o churrasqueiro Rafael Soares e a produtora culinária Tatu Damberg.

A linguiça toscana é a favorita do churrasco do brasileiro por ser uma das mais fáceis de preparar na grelha Foto: LEO MARTINS

O teste foi realizado às cegas, como de hábito, e as carnes foram assadas na brasa e provadas assim que saiam da grelha.

Para o chef Tuca Mezzomo, o principal foi tentar entender a qualidade da carne, o sabor e os níveis de sais e de conservantes. Antes do teste, a espectativa era grande: “Espero encontrar algumas linguiças de sabor mais delicado, não tão intensas e checar moagem, qualidade da tripa, vamos ver o que vamos descobrir”.

“Linguiça toscana geralmente é a preferida do churrasco porque é uma linguiça feita de porco e que faz um bom contraponto com as demais carnes”, diz Tatu Damberg, que levou em conta, durante a degustação, principalmente o teor de gordura, o tempero e o nível de moagem das carnes.

O time de jurados da vez na loja e charcutaria Jais Handmade, a partir da esquerda: o chef Giovanni de Moraes Argeri, do Piselli; o chef Tuca Mezzomo, do Charco; o cozinheiro Egon Jais, da charcutaria Jais Handmade; o churrasqueiro Rafael Soares e a produtora culinária Tatu Damberg Foto: LEO MARTINS

Continua após a publicidade

Já para Egon Jais, um critério fundamental foi a avaliação da cor dos produtos testados: “A cor é um bom indicativo para a quantidade de aditivos adicionada ao produto, quanto mais clarinha, melhor”, ensina. “A qualidade e a quantidade de gordura também faz diferença na suculência da linguiça”.

“A ideia do teste às cegas é apontar qual é a melhor linguiça para você levar para o churrasco sem medo de errar”, avalia Giovanni de Moraes Argeri.

Abaixo você confere quais foram os campeões da semana e também as considerações dos jurados a respeito de cada uma das marcas avaliadas. No vídeo que acompanha este texto você confere depoimentos e cenas dos bastidores do teste.

As melhores marcas de linguiça toscana para churrasco

PRIMEIRO LUGAR - PERDIGÃO

SEGUNDO LUGAR - DIA

TERCEIRO LUGAR - AUTÊNTICA

Continua após a publicidade

As linguiças do teste foram todas assadas na brasa Foto: LEO MARTINS

As 10 marcas na avaliação dos jurados listadas em ordem alfabética