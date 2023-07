Qual é o chocolate mais caro do mundo?

Vamos combinar: quando o assunto é chocolate, a qualidade dos ingredientes faz toda a diferença. Chocolates mais caros tendem a ter um cuidado maior na seleção e dosagem do cacau, com preparo diferenciado em comparação com as opções mais em conta. Mas afinal, você tem ideia de quanto deveria pagar por uma barrinha desses chocolates?

A chocolateria equatoriana To’ak Chocolate vende barras de chocolate por preços inacreditáveis e se auto-intitula a marca do “chocolate mais caro do mundo”. Quase todos os chocolates da To’Ak são vendidos em barrinhas de 50 gramas e, apesar do preço variar dependendo do produto, até o doce mais barato tem cifras astronômicas.

A barra de chocolate mais cara da marca custa 490 dólares - cerca de 2.300 reais. O ‘Masters Series Enriquestuardo’ é uma barra de chocolate com caramelo, castanhas e mel, feita com cacau cultivado no Equador. O preço também está atrelado à embalagem do doce: uma caixa de madeira feita por diferentes artistas equatorianos, descrita pela própria marca como um “artigo de luxo”.

Inicialmente, a To’ak era uma iniciativa que visava à preservação das florestas equatorianas, mas aos poucos se tornou a pioneira naquilo que chamam de “luxury dark chocolate”. Em seu site, a marca destaca sua seleção de cacau baseada em épocas de colheita e do design “ultra-elegante” de suas caixas.

A To’ak também vende pó de cacau, chocolate em pó e, surpreendentemente, cartões para presentes com imagens das florestas equatorianas. Apesar do luxo, do cacau especial e do design da caixa, a pergunta que não quer calar é: vale mesmo a pena pagar 2.300 reais em uma barrinha de chocolate?