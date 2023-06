Você já se perguntou qual era a comida servida no Titanic? O naufrágio do Titanic certamente foi uma das maiores tragédias da história. Mais de 1.500 pessoas morreram na colisão com o iceberg, mas alguns documentos conseguiram ser resgatados - inclusive o menu do navio. O cardápio foi salvo pelo americano Abraham Lincoln Solomon, um dos sobreviventes que conseguiram escapar em botes salva-vidas. O documento foi leiloado em 2015, por mais de 88 mil reais.

O Titanic era dividido em três classes, e cada setor tinha um cardápio diferente. O documento indica que a primeira classe tinha mais de 13 opções de prato, enquanto a terceira tinha um cardápio muito limitado.

O menu da primeira classe tinha pratos mais “chiques” como chuletas de cerdo, maionese de salmão, sardinha defumada, ovos argenteuil e vitela. Os passageiros também podiam pedir vários tipos de queijo, anchovas norueguesas, ovos, consomê fermier, camarões, costeletas de cordeiro, frango à la Maryland e salada de aves.

Cardápio da primeira classe do Titanic Foto: Divulgação TasteAt

Na segunda classe, os passageiros ainda tinham muitas opções, porém um pouco menos rebuscadas. O café da manhã tinha frutas, peixe fresco, bacon, salsicha grelhada, batata amassada, presunto, ovos, chá e café. Para as outras refeições havia arroz, hadoque cozido, ervilhas, frango ao molho curry, cordeiro, perú, e batata. De sobremesa, pudim, sorvete, frutas, queijos, biscoitos, geleia e café.

Já na terceira classe, as opções eram escassas. Café, chá, mingau de aveia, batatas, presunto e pão eram algumas das poucas opções para o café da manhã no setor. Nas outras refeições, sopa de arroz, biscoitos, queijos, batatas cozidas, pães e milho compunham o cardápio.

Além do cardápio guardado por Abraham, outro cardápio presente no Titanic também foi preservado. O menu é justamente do último almoço que aconteceu no navio, e foi leiloado em 2012 por mais de 100.000 dólares.